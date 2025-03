Mezzosangue: in attesa del tour nei club arriva l’album “Viscerale”, che smaschera l’ipocrisia della società

Si intitola Viscerale il nuovo album di Mezzosangue (Columbia Records / Sony Music Italia), in arrivo dopo anni di attesa e disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 4 aprile e che anticipa le date del “Viscerale Tour” nei club in partenza in autunno.

L’album, il quinto della sua carriera, sarà disponibile in formato fisico nei formati CD e LP – nelle versioni marmorizzato e picture – ed entrambi saranno anche autografati. È possibile pre-salvarlo e pre-ordinarli cliccando qui.

Dal latino visceralis, il titolo non è solo una dichiarazione d’intenti, ma un marchio di sangue. Si tratta di una parola che indica una condizione irrazionale e acritica, come se fosse connaturata con la costituzione biologica.

È un disco che affronta le pressioni e le aspettative del pubblico, mettendo in luce il peso del giudizio esterno e di proiezioni spesso inadeguate su come ci si dovrebbe presentare al mondo. Mezzosangue affronta queste contraddizioni presenti nella società di oggi, smascherando l’ipocrisia di una società digitale ossessionata dall’apparenza e inverte la prospettiva dentro di sé per scavare e scalare il proprio purgatorio personale.

Mezzosangue lo descrive così: «Viscerale è il frutto di un bisogno di tornare a scrivere, libero, ad essere diretto oltre le aspettative e i giudizi, prima dei freni personali, come dalle viscere, come essere a casa».

Questo nuovo progetto arriva dopo le collaborazioni con Ultimo su Diluvio Universale – presente nell’album del cantautore romano – e la ripubblicazione dell’album Musica cicatrene, riprodotto interamente con l’aggiunta di Gaia in Piove musica.

MEZZOSANGUE, “VISCERALE TOUR”: LE DATE

Inoltre, Mezzosangue porterà live il nuovo album nel suo “Viscerale Tour” nei principali club italiani il prossimo autunno. Prodotto da Kashmir Music, di seguito il calendario delle date in continuo aggiornamento:

25 OTTOBRE ‐ ROMA, ORION

3 NOVEMBRE ‐ MILANO, ALCATRAZ

5 NOVEMBRE ‐ FIRENZE, TEATRO CARTIERE CARRARA

7 NOVEMBRE ‐ PERUGIA URBAN

8 NOVEMBRE ‐ SENIGALLIA (AN), MAMAMIA

14 NOVEMBRE ‐ PADOVA, HALL

21 NOVEMBRE ‐ NAPOLI, CASA DELLA MUSICA

22 NOVEMBRE ‐ BOLOGNA, ESTRAGON

I biglietti sono già disponibili su kashmirmusic.it e VivaTicket.