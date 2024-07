Mezzosangue annuncia il feat con Gaia e svela la tracklist di “Musica Cicatrene – The Album”

MezzoSangue svela la tracklist di “Musica Cicatrene – The Album” (Columbia Records / Sony Music Italy) – versione inedita del suo primo disco, diventato una vera e propria pietra miliare dell’hip hop nazionale – e annuncia uno speciale feat con Gaia sulle note di “Piove Musica“.

Anticipato dal singolo “Capitan Presente“, il disco sarà disponibile a partire da venerdì 19 luglio sia in digitale che nei seguenti formati: Jewel Box (versione autografata e versione non autografata) e Vinile (versione standard nero e versione speciale rosso autografato.

MEZZOSANGUE, “MUSICA CICATRENE – THE ALBUM”

Dalla pubblicazione in free download di “Musica Cicatrene” – il mixtape con cui un giovanissimo MezzoSangue irrompeva sulla scena, facendo scalpore tra le comunità underground dell’hip hop di tutta Italia – sono trascorsi ormai dodici anni, ma “i tempi che stiamo vivendo confermano praticamente tutti i temi trattati nel disco”, ha dichiarato l’artista.

“Dall’imperialismo economico e culturale che subiamo e che viene protratto all’estero alla necessità di essere parte cosciente di tutto questo. Dalla repressione costante al bisogno di libertà. È stato molto particolare rivivere queste tracce in un periodo in cui sto rivoluzionando la mia vita e, fra le altre cose, sono tornato nella casa in cui è stato concepito, che era abbandonata da 8 anni.

Reinterpretare quei testi e riadattare le produzioni insieme a G-laspada, in un momento del genere, è stata una vera e propria esperienza. Sono riuscito a risentirne la visceralità e la fame, oltre alla sua incredibile attualità. Fa quasi paura pensare che sia stato scritto 12 anni fa”.

“Musica Cicatrene” diventa così finalmente un album, nel senso più tradizionale del termine, interamente riprodotto – seppur con l’intenzione di mantenerne l’essenza e l’ossatura originale – con sample rilavorati da zero e alcuni brani rimaneggiati e stravolti, restando più attuale che mai nei contenuti. La sua pubblicazione diventa dunque un’occasione per riproporre una preziosa critica sociale su aspetti che poco sono cambiati negli anni.

MEZZOSANGUE, “MUSICA CICATRENE – THE ALBUM”: la tracklist

INTRO ESISTENZIALISMO CAPITAN PRESENTE STILL PROUD (Scratch Dj Shocca) SOLDIERZ PIANO A MEZZOSANGUE NEVERMIND SECONDO MEDIOEVO SHYLOCK MUSICA CICATRENE PIOVE MUSICA feat. GAIA

Curato da Mattia Cacciatore, l’artwork del disco è stato realizzato da uno scatto di Gianmarco Palazzo e ritrae centinaia di fan, radunati a Roma attraverso una call to action, nell’atto di riprodurre l’iconica maschera di MezzoSangue: una scelta coerente con il concept del disco, che nasce e si nutre di uno strettissimo legame con il pubblico che lo ha da sempre sostenuto.

A questo proposito, all’interno delle copie fisiche di “Musica Cicatrene – The Album” MezzoSangue ha voluto inserire quattro storie: quelle di Suremi, Valerio, Mattia ed Eleonora.

Mezzosangue, Only 4 The Prooudest: le date

MezzoSangue torna sul palco in occasione di un tour esclusivo, Only 4 The Proudest (chiara citazione al brano “Still Proud“, contenuto in “Musica Cicatrene“): quattro date, quattro città e quattro dischi, solo per i più fieri.