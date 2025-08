Classifica radio EarOne – settimana 31: Alfa stabile alla #1, Rocco Hunt e Noemi conquistano il podio

Classifica Radio EarOne settimana 31 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Alfa continua a dominare la classifica, rimanendo stabile in prima posizione con A Me Mi Piace feat. Manu Chao, ormai inarrestabile. Dopo la crescita della scorsa settimana, Tananai lascia il secondo posto a Rocco Hunt e Noemi con la loro Oh Ma, salendo di ben nove posizioni. Chiudono il podio, stabili, i The Kolors con Pronto Come Va.

Numerosi gli spostamenti tra Top 5 e Top 10: dopo un ottimo #7 della scorsa settimana, Anna e la sua Désoléé scendono alla #20.

Mentre Annalisa con Maschio entra in Top 5 (nuovo album in arrivo), Giorgia con L’Unica (anche per lei è in arrivo un nuovo album) e Marco Mengoni, Sayf e Rkomi con Sto bene al mare la abbandonano, fermandosi rispettivamente alla #10 e alla #9.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell'industria discografica italiana.