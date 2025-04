Già virali su TikTok i video in cui Alfa canta il nuovo singolo: “A me mi piace” feat. Manu Chao

Alfa A me mi piace testo del nuovo singolo per l’estate 2025, un nuova versione della super hit Me gustas tu cantata proprio in featuring con l’artista originale, Manu Chao.

Come precedentemente annunciato il 30 maggio uscirà per Artist First la versione deluxe dell’ultimo disco di Alfa, Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, progetto già certificato con il disco di platino che in questa nuova versione conterrà 5 brani inediti e un inedito featuring.

Alfa è quindi pronto per lanciare il duetto dell’estate e questa volta ha puntato in alto: è in arrivo in tutte le radio e i digital store A me mi piace insieme a Manu Chao.

Tra gli idoli di sempre di Alfa, è noto, c’è il cantautore Jovanotti, cantautore in grado di unirà sensibilità e solarità. Non è un caso quindi che per questo nuovo duetto il giovane cantautore genovese abbia scelto di collaborare con l’artista francese che proprio con Lorenzo Cherubini ha cantato più volte in passato.

Mi piaci tu: Alfa duetta con Manu Chao

Negli ultimi giorni Alfa aveva lasciato diversi indizi: “duetto insolito”, “artista internazionale”, “nome formato da due parole”. Poi, tra sabato 26 e domenica 27 aprile, sono arrivati i primi video dal set a Genova, dove l’artista ha girato il videoclip ufficiale.

Il vero spoiler definitivo è arrivato su TikTok: in un video diventato virale, Alfa canta e suona Me gustas tú con un ukulele che gli è stato firmato dallo stesso Manu Chao e poi, emozionato, urla il suo nome come a chiamarlo a intervenire sul pezzo.

La nuova versione di Me gustas tú

Me gustas tú è uno dei più grandi successi internazionali di Manu Chao, estratto dall’album Próxima Estación: Esperanza uscito nel 2001. Ora, nella nuova versione italiana reinterpretata con Alfa, il titolo diventa A me mi piace, mantenendo tutta la freschezza e il ritrmo dell’originale e aggiungendo nuove strofe scritte dallo stesso cantautore genovese.

Il brano si candida a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2025, tra energia latina, atmosfere mediterranee e la leggerezza che caratterizza entrambi gli artisti.

Alfa a me mi piace testo

Ecco un estratto del testo:

Sei luce la mattina

Me gustas tu

La mia serotonina

Me gustas tu

Mi fai alzare l’autostima

Me gustas tu, me gustas tu, me gustas tu

Più del mar Mediterraneo

Me gustas tu

Una domenica allo stadio

Me gustas tu

Tutto il resto è secondario

Me gustas tu, si me gustas tu, me gustas tu

Perchè

Tu sei come Roma

Ogni strada porta da te

Si, mi porta da te