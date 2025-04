In arrivo la versione deluxe dell’ultimo album di Alfa. All’interno inediti e, probabilmente, duetto inaspettato

Alfa sta per tornare con una nuova edizione del suo ultimo album, Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, in una versione contenente la hit Il filo rosso, brani e inediti e, probabilmente, un duetto importante.

Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato è il terzo album in studio del cantautore ed è uscito per Artist First il 16 febbraio del 2024 subito dopo il debutto a Sanremo di Alfa con Vai!.

All’interno del progetto 10 tracce con l’aggiunta, solo nella versione in vinile, del duetto con Roberto Vecchioni sulle note di Sogna ragazzo sogna. Nei mesi successivi è stato poi aggiunto alla tracklist dell’edizione digitale il singolo Il Filo rosso, brano con cui Alfa è stato tra i dominatori dell’estate 2024.

Ora per l’album certificato con il disco di platino per le oltre 50.000 copie è in arrivo un’edizione deluxe.

ALFA tra inediti e duetti la nuova edizione del disco

Nel momento in cui scriviamo non ci sono ancora dettagli sulla data di uscita ma, tramite indiscrezioni lanciate da Alfa stesso è certo che nelle nuova versione in formato fisico del disco verrà inserito Il Filo rosso insieme ad altri brani inediti.

Tra questi ci potrebbe essere un duetto di cui lo stesso Alfa ha parlato in una diretta sui suoi social.

“Raga il Feat è in forse. Sarebbe sicuramente il featuring più grande della mia carriera ad oggi e sarebbe uno dei feat. più strani della musica italiana. Lo dico senza alcun tipo di problemi e non è per aumentare l’hype. È così…” ha spiegato ai suoi fan il cantautore.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire la data di uscita che, molto probabilmente, sarà fissata nel mese di maggio.