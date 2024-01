Alfa annuncia il nuovo album, “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”

ALFA annuncia l’uscita del suo nuovo album, disco che si intitolerà “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” e che sarà pubblicato nella settimana successiva al debutto del cantautore sul palco del Festival di Sanremo.

Il cantautore genovese classe 2000 già premiato con diversi dischi di platino, gareggerà con il brano “Vai!” (qui le pagelle del nostro critico ai brani del Festival di Sanremo 2024).

Il testo di “Vai!” è stato scritto da ALFA e la musica composta dallo stesso ALFA con la collaborazione dei produttori statunitensi Ian Scott e Mark Jackson.

Il pezzo, fuori nelle radio e su tutte le piattaforme digitali subito dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston, sarà contenuto nel nuovo disco che si intitolerà “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” che e verrà pubblicato da Artist First il 16 febbraio sulle piattaforme digitali e il 23 febbraio in formato picture disc. Qui il pre-order.

A seguire la copertina del disco.

Dopo la partecipazione al Festival, ALFA terrà il suo primo tour nei palazzetti. Queste le date del “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO TOUR” prodotto da Artist First:

24 FEBBRAIO 2024 – MILANO – MEDIOLANUM FORUM

05 APRILE 2024 – PADOVA – KIOENE ARENA

06 APRILE 2024 – TORINO – PALA ALPITOUR

16 APRILE 2024 – NAPOLI – PALAPARTENOPE

19 APRILE 2024 – BARI – PALAFLORIO

21 APRILE 2024 – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM