Festival di Sanremo 2024: le pagelle di All Music Italia ai brani in gara dopo l’ascolto in anteprima della stampa

Festival di Sanremo 2024 pagelle ai brani in gara a cura del critico musicale Fabio Fiume dopo l’ascolto in anteprima riservato alla stampa che ha avuto luogo negli studi Rai il 15 gennaio 2024.

Lasciamo quindi la parola a Fabio.

Al via come ogni anno il Festival di Sanremo, che in realtà parte ben molto prima di quello che la gente comune può vedere in tv. Parte dall’organizzazione, dalla scelta artistica dei brani, dalla comunicazione degli stessi e prima di arrivare alle fatidiche serate, passa anche attraverso l’ascolto riservato alla stampa delle canzoni selezionate.

E quest’anno le canzoni sono addirittura trenta, credo mai così tante in un unico girone, e quindi l’ascolto è stato abbastanza serrato.

