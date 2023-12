Alfa Vai! testo, significato e autori del brano in gara al Festival di Sanremo 2024.

Lo scorso anno la sorte si era accanita contro il cantautore che, candidatosi tra le Nuove proposte del Festival e arrivato sino alla fase delle audizioni dal vivo nella sede Rai di via Asiago, aveva dovuto rinunciare essendosi ammalato proprio nei giorni dei “casting”.

Quest’anno dopo il successo di “bellissimissima <3, brano con echi “Jovanottiani” che ha lanciato definitivamente il cantautore nel mondo della musica, Alfa debutta da big in gara.

Per l’occasione l’artista annuncia “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO TOUR“, il primo tour nei palasport, una serie di date che vanno ad aggiungersi all’appuntamento già fissato al Mediolanum Forum.

Ecco tutte le date in calendario:

24 febbraio – Milano Mediolanum Forum

5 aprile – Padova – Kioene Arena

6 aprile – Torino – Pala Alpitour

16 aprile – Napoli – Palapartenope

19 aprile – Bari – Palaflorio

21 aprile – Firenze – Nelson Mandela Forum

