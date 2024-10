Alfa continua ad illustrare la sua personalissima visione dell’amore nel nuovo singolo “Il Filo Rosso”

Alfa, Il Filo Rosso: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 18 ottobre, Il Filo Rosso (Artist First) è il nuovo singolo di Alfa ed ha già attirato l’attenzione di migliaia di fan che, dopo essersi innamorati delle prime note durante una diretta Instagram, hanno chiesto con insistenza la sua uscita.

Ed ecco fatto! Ma, com’è nato questo brano? Ad averlo svelarlo è stato lo stesso Alfa, che ha condiviso la sua creazione in tempo reale, invitando il pubblico a partecipare alla stesura del testo, rendendo così la canzone un’opera collettiva, pubblicando video di esibizioni direttamente dalla cameretta e persino registrando la propria versione della seconda strofa.

Alfa, “Il filo rosso”: significato del brano

Il Filo Rosso continua a illustrare la personale visione dell’amore di Alfa – che il giovane artista ha già approfondito e raccontato nell’album Non So Chi Ha Creato Il mondo Ma So Che Era Innamorato – e racconta la storia di due persone che si sono amate intensamente, ma che – alla fine – si sono lasciate.

Alfa, “Il filo rosso”: testo del brano

Il testo di Il Filo Rosso sarà disponibile a partire da venerdì 18 ottobre.

NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO TOUR: LE DATE

8 NOVEMBRE – LONDRA, Dingwalls

16 NOVEMBRE – ROMA, Palazzo Dello Sport

19 NOVEMBRE – BARI, Palaflorio

20 NOVEMBRE – NAPOLI, Palapartenope

25 NOVEMBRE – MILANO, Unipol Forum (SOLD OUT)

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Foto di copertina di Filiberto Signorello