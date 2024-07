A 25 anni dall’uscita il capolavoro di Roberto Vecchioni, “Sogna ragazzo sogna”, è certificato disco d’oro grazie ad Alfa

La nuova versione di Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni, incisa in duetto con Alfa, ha conquistato il disco d’oro per le oltre 50.000 unità.

Il pezzo, tra i più belli della discografia del cantautore milanese, è stato inserito nell’album omonimo pubblicato nel 1999 e largamente promosso in TV e in radio.

Nonostante la bellezza del brano, le nuove generazioni, sempre troppo poco attente alla musica del passato salvo che passi da TikTok, non conoscevano questa canzone che Roberto Vecchioni scrisse per i suoi allievi maturandi tanti anni fa.

Con la partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2024, la scelta di Alfa e del suo team di lavoro per la serata delle cover del venerdì è ricaduta proprio su questo brano e sull’idea di invitare “Il Professore”, come spesso è stato chiamato Vecchioni, al Festival per un duetto.

Pubblicato come singolo nelle settimane successiva Sogna ragazzo sogna nella versione di Alfa e Roberto Vecchioni è stata quindi certificata con il disco d’oro andando così a conquistare un riconoscimenti che non era arrivato 25 anni fa quando il brano venne lanciato.

Per festeggiare l’avvenimento Alfa ha chiamato Roberto Vecchioni e pubblicato il video che immortala questa conversazione…

Alfa: Prof abbiamo fatto disco d’oro

Vecchioni: Merito tuo, mica mio. Questo 25 anni non ha avuto il disco d’oro, arrivi tu, arriva il disco d’oro… fammi capire se è merito mio.

Alfa: Abbiamo vendicato un pezzo che meritava il disco d’oro, è una canzone che lo meritava

Vecchioni: Meritava, meritava grazie anche a quel meraviglioso finale che hai fatto, grazie al significato raddoppiato dell’amore tra generazioni. È la prima volta che devo qualcosa veramente solido ad una persona. Io le devo tantissimo

Alfa: Io le devo tantissimo, mi ha dato un’occasione incredibile

ROBERTO VECCHIONI SOGNA RAGAZZO SOGNA con ALFA – Testo

E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte

Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero

E naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo

Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro

Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento

Copri l’amore, ragazzo ma non nasconderlo sotto il mantello

A volte passa qualcuno, a volte c’è qualcuno che deve vederlo

Sogna, ragazzo, sogna

Quando sale il vento nelle vie del cuore

Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più

Sogna, ragazzo sogna

Non lasciarlo solo contro questo mondo

Non lasciarlo andare sogna fino in fondo, fallo pure tu

Sogna, ragazzo, sogna

Quando cala il vento ma non è finita

Quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu

Sogna, ragazzo sogna

Non cambiare un verso della tua canzone

Non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu

Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre

Perché hai già vinto, lo giuro e non ti possono fare più niente

Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita

Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita

E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere

La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare

La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

Pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire

Sogna, ragazzo, sogna

Quando lei si volta, quando lei non torna

Quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più

Sogna, ragazzo, sogna

Passeranno i giorni, passerrà l’amore

Passeran le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu

Sogna, ragazzo, sogna

Piccolo ragazzo nella mia memoria

Tante volte tanti dentro questa storia, non vi conto più

Sogna, ragazzo, sogna

Ti ho lasciato un foglio sulla scrivania

Manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu

Lo voglio scrivere, cancellare e riscrivere

Strappare delle pagine, usar l’inchiostro invisibile

Per poterlo nascondere e non lasciarne traccia

Non so se sarà poesia oppure solo carta straccia

E in fondo c’ho solo vent’anni, ma sai che cosa sento?

Tutta la vita davanti eppure sto perdendo tempo

C’è chi corre perché scappa e poi chi corre perché insegue

Io corro perché solo quello mi fa stare bene

Salgo sopra questo palco per giocare con la vita

Ma se mi si spezza il fiato, se poi spezzo la matita?

Più in basso è il punto di partenza, più alta è la salita

Ma spero che il panorama valga tutta ‘sta fatica

Non so che cos’è l’amore, ma a volte lo percepisco

In un tramonto, uno sguardo, un disco

E se mi guardo attorno penso che son fortunato

Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato