Annalisa è pronta per incendiare l’autunno con “Ma io sono fuoco”, il suo nuovo album

Lo avevamo anticipato e la notizia ufficiale è arrivata: si intitola Ma io sono fuoco il nuovo album di Annalisa, in uscita nell’autunno 2025.

In un’intervista a Radio Italia, infatti, l’artista aveva rivelato: «L’album ha già un titolo. Lo dirò quando sarà il momento» e il momento è ufficialmente arrivato. L’annuncio è stato accompagnato da una foto e da una didascalia che fa subito pensare al testo di un eventuale brano incluso nell’album e che presenta un tono di rivalsa:

Quando è tutto da rifare

io mi posso trasformare

pensi che mi faccia male

ma io sono fuoco🔥

Un titolo che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: fuoco come scintilla creativa e soprattutto trasformazione.

In uscita in autunno – al momento non si ha una data precisa, né si conosce la tracklist – il nuovo album di Annalisa Ma io sono fuoco è il successore del suo vecchio progetto E poi siamo finiti nel vortice, uscito a fine 2023. Il singolo estivo Maschio farà sicuramente parte della tracklist, sottolineando un ennesimo cambiamento dal punto di vista musicale da parte della cantautrice.

Pubblicato a maggio, Maschio ha raggiunto la prima posizione della classifica radiofonica e si è mantenuto stabile nella Top 10 della Classifica FIMI per settimane, facendole raggiungere il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 della Classifica FIMI.

ANNALISA, LE DATE DEL TOUR

In autunno inoltre, insieme all’uscita di Ma io sono fuoco, Annalisa infiammerà i palazzetti per il suo Tutti nel vortice – Capitolo I tour. Di seguito, il calendario completo con tutte le date: