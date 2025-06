Annalisa raddoppia Jesolo, Roma e Bari per il suo tour Tutti nel vortice – Capitolo I

Annalisa Tour 2025.

La cantante, reduce dal lancio di Maschio, continua a macinare numeri: dopo il sold out della seconda data milanese, si aggiungono tre nuovi appuntamenti al suo tour nei palazzetti, Tutti nel vortice – Capitolo I.

Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, si svolgerà tra novembre e dicembre nei principali palasport italiani e segna l’inizio di un nuovo percorso live dell’artista ligure.

Annalisa raddoppia Jesolo, Roma e Bari

A grande richiesta, si aggiungono tre nuove date: il 16 novembre a Jesolo (Palazzo del Turismo), il 22 novembre a Roma (Palazzo dello Sport) e il 6 dicembre a Bari (PalaFlorio). Questi appuntamenti si affiancano alle date già in calendario, tra cui spiccano le due date di Milano, con la prima già sold out.

Le nuove date saranno disponibili in prevendita in esclusiva per i titolari di carte Visa a partire da mercoledì 25 giugno alle ore 11:00. La vendita generale sarà attiva da venerdì 27 giugno alle ore 11:00.

Calendario aggiornato Annalisa tour 2025

Ecco il calendario aggiornato di Tutti nel vortice – Capitolo I:

15 novembre – Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

16 novembre – Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo (NUOVA DATA)

18 novembre – Padova – Kioene Arena

21 novembre – Roma – Palazzo dello Sport

22 novembre – Roma – Palazzo dello Sport (NUOVA DATA)

24 novembre – Firenze – Nelson Mandela Forum

28 novembre – Milano – Unipol Forum (SOLD OUT)

29 novembre – Milano – Unipol Forum

2 dicembre – Eboli (SA) – Palasele

5 dicembre – Bari – PalaFlorio

6 dicembre – Bari – PalaFlorio (NUOVA DATA)

10 dicembre – Bologna – Unipol Arena

13 dicembre – Torino – Inalpi Arena

Per tutte le informazioni aggiornate, visita il sito ufficiale friendsandpartners.it.