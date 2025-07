Classifica radio EarOne – settimana 30: nuovo podio 100% italiano, con Tananai che vola in Top 3

Classifica Radio EarOne settimana 30 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Nuova settimana e nuovo podio 100% italiano con i Alfa che torna a dominare la classifica con A Me Mi Piace feat. Manu Chao dopo una sola settimana di pausa. I The Kolors con la loro Pronto Come Va abbandonano la vetta e scendono al terzo posto, mentre Tananai con la sua Bella Madonnina e una scalata di ben sette posizioni, conquista la seconda piazza.

Dopo il terzo posto della scorsa settimana, Giorgia con L’Unica scende alla #5, superata da Marco Mengoni, Sayf e Rkomi con Sto Bene Al Mare che guadagnano due posizioni e rientrano in Top 5 alla #4.

Notevole la scalata di Anna con la sua hit estiva Désoléé, che entra in Top 10 – alla #7 – salendo di ben quindici posizioni.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.