Amici di Maria De Filippi, le pagelle della 16esima puntata: spiccano le donne, Kia, Lil Jolie e Sarah

A giudicare la gara di ballo in questa puntata un artista che ha collaborato con tanti artisti italiani, da Madame a La Rappresentante di lista, è Thomas Signorelli.

Per il canto invece i giudici sono tre: Paola Turci cantautrice in passato prof. di canto per un’edizione, Francesca Michielin e Aiello.

Per la gara di ballo queste le esibizioni:

Giovanni su Santa maría (del Buen Ayre) di Gotan Project

su Santa maría (del Buen Ayre) di Gotan Project Lucia su One and only di Adele

su One and only di Adele Nicholas su That that di PSY

su That that di PSY Kumo – Let me love di Dj Snake feat. Justin Bieber

– Let me love di Dj Snake feat. Justin Bieber Marisol su Troy di Sinead O’Connor

su Troy di Sinead O’Connor Simone su Jam di Michael Jackson

su Jam di Michael Jackson Dustin – Sexyback di Justin Timberlake

– Sexyback di Justin Timberlake Sofia su Fighter di Christina Aguilera

su Fighter di Christina Aguilera Gaia su It don’t mean a thing (if it ain’t got that swing)

Per il canto invece:

Petit – Cullami di Emma

– Cullami di Emma Nahaze – Flowers di Miley Cyrus

– Flowers di Miley Cyrus Holden – Trouble dei Coldplay

– Trouble dei Coldplay Martina – Hero di Mariah Carey

– Hero di Mariah Carey Mida – Superclassico di Ernia con barre inedite

– Superclassico di Ernia con barre inedite Lil Jolie – L’ultimo bacio di Carmen Consoli

– L’ultimo bacio di Carmen Consoli Kia – When we were young di Adele

– When we were young di Adele Ayle – La luna e la gatta di Takagi & Ketra con Tommaso Paradiso, Calcutta e Jovanotti

– La luna e la gatta di Takagi & Ketra con Tommaso Paradiso, Calcutta e Jovanotti Sarah – Lips are movin di Meghan Trainor

– Lips are movin di Meghan Trainor Malía – Gattomatto di Roberto Angelini con aggiunta di barre

Da notare il rispetto di Maria De Filippi per la figura degli autori. La conduttrice corregge Petit, che assegna la maternità del brano che interpreta ad Emma, specificando che la canzone è stata scritta da Roberto Casalino.

CLASSIFICA CANTO

Dustin

Sofia

Marisol

Gaia

Kumo

Lucia

Simone

Giovanni

Nicholas

CLASSIFICA CANTO

Kia

Holden

Martina

Mida

Petit

Sarah

Lil Jolie

Ayle

Nahaze

Malía

Ultimi in classifica quindi Nicholas per il ballo e Malía per il canto.

Alcuni dei ragazzi presentano nuovo inediti davanti alle radio. Per Radio Italia Ilaria Cappellutti, Federica Gentile per Rtl 102.5 e Radio Zeta, Rosario Pellecchia per Radio 105 e Giulia Salvi per Virgin Radio.

Lil Jolie canta “Attimo“, Sarah con “Mappamondo” scritta da Federica Abbate e Martina con “Da quando non ho smesso di amarti“. Quest’ultimo brano molto classico, ottiene anche il benestare delle radio che, parliamoci chiaro, se il pezzo non fosse stato “mandato” da Amici di Maria De Filippi, non avrebbe mai trovato posto nei network. Citofonare qualsiasi emergente, e non solo, per conferma.

La puntata si chiude con le esibizioni di Francesca Michielin con il singolo “Solite chiacchere” e dell’allievo dello scorso anno, Aaron, in forze in Artist First etichetta che con Amici condivide il direttore artistico, Mamo Giovenco. Tra l’altro con il nuovo singolo, “Urlare“, il ragazzo ottiene i complimenti di Anna Pettinelli: “Peccato che non hai partecipato quest’anno perché ti avrei voluto nella mia squadra…” afferma la speaker.

