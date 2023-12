Dopo X Factor e in attesa di Capodanno Francesca Michielin lancia “Solite chiacchiere”

Francesca Michielin Solite chiacchiere testo e significato del nuovo singolo, brano presentato per la prima volta dal vivo alla finale di X Factor 2023.

Conclusasi la seconda edizione del talent show Sky che l’ha vista alla conduzione, ruolo che ha iniziato a ricoprire lo scorso anno, a dieci anni esatti dalla sua vittoria, Francesca Michielin torna ora alla musica… o meglio alla sua musica.

Francesca Michielin solite chiacchiere

Il brano esce venerdì 15 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy.

Questo pezzo nasce dalla collaborazione di Francesca con il polistrumentista, autore e produttore romano Matteo Montalesi, in arte Esseho. “Solite chiacchiere” è un ritorno alle origini indie-pop per la cantautrice. Ecco come lo racconta la Michielin:

“Solite Chiacchiere è una storia d’amore ma anche di autodeterminazione, un invito a reagire e ad alzare la testa. Parla di quanto sia fondamentale trovare il giusto equilibrio nelle relazioni, di quanto spesso ci si possa sentire intrappolati in un rapporto che ci tarpa le ali e ci limita, costantemente disturbati da un rumore di fondo che ci distrae e ci fa pensare di non essere mai abbastanza. Diventa quindi fondamentale trovare la forza di trasformare questi momenti difficili in occasioni di rinascita.”

La produzione di “Solite chiacchiere” è stata affidata a Esseho e Marta Venturini, Producer romana che attualmente si occupa della direzione artistica di Amici di Maria De Filippi.

Francesca Michielin porterà il nuovo singolo, oltre alle sue più amate canzoni del passato, sul palco del Concertone di Capodanno al Circo Massimo di Roma.

FRANCESCA MICHIELIN SOLITE CHIACCHIERE TESTO E AUDIO

In arrivo venerdì 15