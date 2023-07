Una notizia scuote la discografia italiana: Mamo Giovenco di Amici (e 21co) è il nuovo direttore artistico di Artist First?

E mentre da qualche tempo a queste parte le major discografiche annunciano cambiamenti e nuovi arrivi nei loro team, nell’ambiente musicale non si fa altro che parlare di un altro importante cambiamento, non annunciato pubblicamente, che vede l’arrivo di Mamo Giovenco, direttore musicale di Amici di Maria De Filippi, nonché co-fondatore dell’etichetta 21co, ad Artist First.

Artisti First è l’etichetta indipendente fondata nel 2009 da Claudio Ferrante e che, ad oggi, conta circa 120 dischi d’oro, 70 dischi di platino e un disco di diamante.

Secondo fonti molto attendibili Massimiliano Giovenco avrebbe assunto il ruolo di Direttore artistico dell’etichetta. Una mossa che potrebbe smuovere diversi equilibri dato il fatto che dallo scorso anno Artist First si occupa della distribuzione della maggior parte degli album lanciati dell’etichetta discografica di Maria De Filippi.

Ricordiamo infatti che nel 2022 stata fondata dalla conduttrice insieme a Giordana Angi, Briga, Mamo Giovanco, Emanuele Sempio e Gabriele Costanzo, la 21co.

Dopo l’uscita di Giordana dai soci (la cantautrice è attualmente impegnata con un album internazionale, vedi qui) ad oggi, 16 luglio, l’etichetta discografica vede Maria De Filippi come titolare effettivo, Emanuela Sempio come Presidente del CDA e Gabriele, Giordana, Briga e Mamo nell vesti di consiglieri.

La 21co quindi ad oggi è così ripartita:

52% Fascino Srl

12% Mamo Giovenco

12% Emanuela Sempio

12% Mattia Bellegrandi (Briga)

12/ Gabriele Costanzo

Cosa comporterà la carica di Direttore artistico di Mamo Giovenco in Artist First? Secondo molti è logico pensare ad un ruolo ancora più determinante ed “esclusivo” nel lancio degli album di Amici da parte dell’etichetta. Quel che potrebbe essere certo è che la distribuzione dei brani inediti dei ragazzi di Amici, canzoni che vengono acquisite dal programma per il periodo di permanenza nello stesso, potrebbero essere data in toto in mano da The Orchard, che la ha distribuite negli ultimi anni, all’etichetta di Ferrante.

Ad oggi Artist First distribuisce vincitore e secondo classificato di Amici 21, Luigi Strangis e Alex W, ed è casa discografica di Aaron dall’ultima edizione del programma.

Per quel che riguarda gli altri due artisti che con Luigi e Alex fanno parte del Roster di 21co, Angelina e Wax, il secondo è distribuito da Warner Music Italy mentre la prima ha come etichetta, oltre alla casa discografica di Maria, Latarma Records di Marta Donà mentre sono distributori BMG e ADA Music Italy.