Giordana Angi inizia a svelare i primi dettagli del nuovo progetto: "Quattro album in quattro lingue diverse..."

Giordana Angi procede la lavorazione del suo primo progetto internazionale a cui sta lavorando con il suo nuovo manager, Martin Kierszenbaum anche conosciuto come Cherry Cherry Boom Boom, già al lavoro con Lady Gaga e Sting, tra gli altri (vedi qui).

La cantautrice, che a settembre sarà nel cast del One Fine Day Festival organizzato da Sting e Shaggy, ha svelato sui social qualcosa in più su questo nuovo disco. Anzi su questi nuovi dischi.

Tutte le 10 canzoni che lo comporranno, infatti, saranno incise in quattro lingue e andranno a formare quattro differenti dischi. Ecco le parole della cantautrice.

“Ciao a tutti, scrivo in prosa tutto questo perché vorrei che sognaste anche voi con me. E anche voi, punto.

Sto facendo la prima scaletta con le canzoni del mio nuovo progetto che canterò in lingua inglese il 9 settembre a Philadelphia nel Festival, One Fine Day.

Robert Orton, che ha vinto 4 Grammy Awards, sta mixando le mie canzoni, fa impressione, vero?

Quattro album in quattro lingue diverse, più di quaranta canzoni. Ogni canzone adattata in queste quattro lingue: spagnolo, francese, inglese e italiano.

Lavorare con Martin ha aperto finalmente dei canali nuovi che mi spingono a migliorarmi e che credo che mettano in luce le mie capacità a 360°.

In questo progetto c’è la me gioiosa, autentica, spensierata quella che sogna, sogna grande e non ha paura, con coraggio sempre, che fatica lavorare su se stessi sì, è doloroso, ma conoscendoci a fondo possiamo trovare la felicità questo credo io.”

Insomma il progetto internazionale di Giordana Angi procede a gonfie e vele, a bordo anche un super artista come Robert Orton, uno che, giusto per citare qualche album, ha lavorato su The Fame e The Fame monster di Lady Gaga e Ultraviolence di Lana Del Rey.

Non sappiamo voi ma qui la curiosità su questo nuovo disco della Angi è alle stelle.