Giordana Angi, in concerto a Milano, annuncia il suo progetto internazionale con Martin Kierszenbaum

Sabato 10 dicembre Giordana Angi ha portato live sul palco dell’Apollo di Milano il suo ultimo disco, Questa fragile bellezza (qui la nostra recensione dell’album). Il 12 novembre la cantautrice tornerà nuovamente live ma questa volta all’Alcazar di Roma.

Sono passati quattro anni da quando la vita di Giordana è cambiata definitivamente. Una svolta che è arrivata dopo anni di sacrifici, cadute e risalite. Era il 2019 quando la ragazza si classifica al secondo, posto dietro all’amico Alberto Urso, ad Amici di Maria De Filippi.

Da allora tante cose sono cambiate portandole tante gioie, ma anche qualche delusione tenuta lontana dai riflettori.

Quattro album, un disco di platino e due dischi d’oro. E ancora Uun ruolo rilevante durante i casting di Amici di Maria De Filippi e poi anche nell’etichetta discografica della Fascino, la 21co.

Ma sopratutto le canzoni. Tante canzoni scritte anche per altri artisti: da Tiziano Ferro ad Alessandra Amoroso passando per Deddy. I cambiamenti di questi anni, la maturazione e l’equilibrio trovato, come donna e come artista, si riflettono nel viso della Angi e nel suo approccio sul palco.

Chi in passato ha assistito a qualche suo live non può non notare i cambiamenti e, sopratutto, la potenza dei suoi sorrisi. Impossibile non sentire quante nuove sfumature ha acquisito la sua voce, capace come sempre di graffiare ma oggi anche di accarezzare. Ci sono nuove vibrazioni nel suo cantato e nel modo di stare sul palco.

E c’è una grande gioia nel ritrovare il suo pubblico dal vivo, gioia che la fa commuovere.

Nonostante nei suoi primi tre dischi ci siano tanti brani forti, Giordana sceglie volutamente di concedere quasi tutto lo spazio al suo ultimo album, omaggiando quella fragile bellezza che ha imparato a riconoscere e, sopratutto, a vivere e cantare.

Il suo pubblico è lì presente, compatto nel riempire l’Apollo di Milano nonostante il periodo di lontananza. È lì a cantare ogni canzone emozionandosi ma anche scatenandosi. Sopratutto nel finale quando Giordana ripropone un brano dal piglio pop rock, Dalla parte di chi, impreziosito da un testo di quelli liberatori, di quelli che oggi come non mai avremmo tuttu voglia di cantare in faccia alle troppe persone che pensano di poter decidere cosa è giusto e cosa no.

Nella scaletta anche uno dei brani scritti per altri a cui è più legata, Accetto miracoli, scritta con Antonio Iammarino e lo stesso Tiziano per l’album omonimo di Ferro.

Questa la scaletta dello spettacolo:

Un autunno fa Stringimi più forte Molecole Un’altra storia Aereo a vela Siccome sei Accetto miracoli Casa Voglio essere tua Il dolore se ne va Le 4 Milano Amami adesso Mantova Dalla parte di chi La fine non ci divide Le cose che non dico Stella fissa Farfalle colorate Passeggero Un autunno fa Dalla parte di chi

Brani interpretati con accanto i suoi musicisti e che ci fanno sperare. Perché il cantautorato esiste ancora, perché “le canzoni gentili” hanno ancora chi è disposto a cantare e ascoltarle. Perché una ragazza che troppe volte è stata spinta per terra, faccia nel fango, ci dimostra che abbiamo infinite possibilità per trovare la nostra strada.

GIORDANA ANGI – IL percorso internazionale

Ed è durante il concerto che Giordana per la prima volta svela ufficialmente una notizia importantissima destinata a cambiare la sua carriera, una nuova luce che le si accende davanti ad indicarle la strada.

La cantautrice è infatti stata contattata mesi fa da un importantissimo produttore internazionale che, sentendola in radio durante un soggiorno nel nostro paese, l’ha contatta per lavorare con lei.

Il nome di questo signore è Martin Kierszenbaum conosciuto anche con lo pseudonimo Cherry Cherry Boom Boom. Produttore e autore statunitense al lavoro con importantissime etichette come la Interscope Records e la Cherrytree Records.

Per farvi capire il livello di questo artista, Martin è stato paroliere, produttore e A&R per artisti del calibro di Lady Gaga, Sting, i Tokio Hotel e Feist. Il lavoro con lui, un disco composto da 12 canzoni in francese che uscirà anche negli USA è già iniziato. Ed è iniziato con una promessa che Giordana Angi ha fatto al suo pubblico proprio durante il concerto: succeda quel che succeda, c’è una cosa che non smetterà mai di fare, perché ne ho bisogno… scrivere e cantare canzoni in italiano.