Continua la nuova vita musicale di Giordana Angi... Sting e Shaggy la inseriscono nel cast del loro Festival

Da ormai qualche mese Giordana Angi sta lavorando ad un nuovo progetto discografico internazionale. E tra le tante novità in arrivo la cantautrice ne ha svelata una nei giorni scorsi. Uno dei suoi idoli, Sting, l’ha chiamata per esibirsi in un Festival che organizza in America insieme a Shaggy.

Prima di parlare di questo facciamo un passo indietro…

Di recente Giordana ha iniziato a lavorare con un nuovo manager, Martin Kierszenbaum anche conosciuto come Cherry Cherry Boom Boom. Il Producer e autore statunitense si è letteralmente innamorato della voce della ragazza al punto di voler lavorare con lei ad un progetto internazionale che sarà scritto e cantato in quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo.

Martin arriva da grandi realtà musicali come la Interscope Records e la Cherrytree Records ed ha lavorato con artisti del calibro di Lady Gaga e Sting.

Proprio quest’ultimo, conosciuta Giordana, ha scelto di invitarla all’One Fine Day.

Questo festival si svolgerà Philadelphia, negli USA, il 9 settembre prossimo. Nel cast ci saranno Sting, Shaggy, Thundercat, Koffee, Tank and the Bangas, Flor de Toloache, Kes, G. Amore oltre a Giordana Angi che si esibirà presentando alcuni brani del suo nuovo progetto discografico. I biglietti per lo spettacolo prodotto da Cherrytree Music Company e Live Nation che avrà luogo al Mann Center, Fairmount Park di Philadelphia, sono in vendita dal 16 maggio su sting.com e dal 19 maggio ovunque. Maggiori informazioni sono presenti qui.

In attesa di sapere di più sul nuovo progetto internazionale di Giordana Angi il brano in francese inciso con Pascal Obispo, J’etais pas fait pour le bonheur, sta ottenendo un ottimo riscontro in Francia dove è nella Top 5 delle radio. Presto i due si esibiranno dal vivo in diverse occasioni in giro per il mondo.