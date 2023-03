Giordana Angi annuncia il duetto con una super star della musica francese

Giordana Angi annuncia un duetto inaspettato proprio mentre è al lavoro sul suo progetto internazionale, un disco che la vedrà cantare in inglese, francese e spagnolo grazie al lavoro di squadra con Martin Kierszenbaum, conosciuto anche con lo pseudonimo Cherry Cherry Boom Boom (ve ne avevamo parlato qui).

Il produttore e autore statunitense al lavoro con importantissime etichette come la Interscope Records e la Cherrytree Records, ha collaborato con nomi del calibro di Lady Gaga, Sting, i Tokio Hotel e Feist e, dopo aver ascoltato un brano di Giordana in radio durante una vacanza in Italia, ha voluto contattarla per lavorare con lei.

Negli scorsi mesi la Angi si è messa al lavoro e ha viaggiato molto per dare vita a questo nuovo capitolo della sua vita discografica ricordando ai tanti fan che, ovviamente, non smetterà mai di cantare e incidere in italiano.

Ma veniamo a questa nuova canzone di Giordana Angi, un duetto che la vedrà collaboratore con uno degli artisti francesi più importanti degli ultimi trent’anni, Pascal Obispo. Ecco come la cantautrice ha annunciato l’uscita prevista per fine marzo:

“Ciao a tutti. Come vedete sono felice di annunciarvi che a fine Marzo uscirà una canzone di Pascal Obispo in duetto con me. Pascal è in Francia uno tra gli artisti pop rock e autore di canzoni più significativi degli ultimi 30 anni e ha scelto me per festeggiare i suoi 40 anni di carriera.

Sono onorata di cominciare questo percorso internazionale con lui. Mi sto divertendo molto e mi sento libera. Let the dream begin”