Amici 25 entra nel vivo della fase Serale e, come accade per i grandi eventi televisivi, l’attenzione non si concentra solo sulle esibizioni, ma anche sui pronostici, le scommesse e le quote dei Bookmaker.. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi muove un interesse che va oltre il semplice tifo, arrivando a coinvolgere direttamente il mercato delle scommesse sportive.

I bookmaker aggiornano costantemente le quote sui favoriti per la vittoria finale, offrendo un termometro reale di come il pubblico e gli analisti percepiscono il potenziale dei ragazzi rimasti in gara.

Le quote non sono ovviamente una sentenza definitiva, ma rappresentano il risultato di algoritmi complessi, flussi di giocate e percezioni collettive. Osservare questi numeri aiuta a capire chi sta costruendo un percorso solido e chi, invece, viene considerato un outsider. Soprattutto in un programma dove il televoto e le dinamiche interne possono ribaltare le gerarchie da una puntata all’altra.

Nota: Questo articolo ha finalità puramente informative. Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato il gioco ai minori di 18 anni.

Quote vincitore Amici 2026: chi è il favorito

Secondo le ultime rilevazioni dei principali bookmaker (come Eurobet e Sisal), aggiornate alla vigilia della nuova puntata, Emiliano è attualmente il grande favorito per alzare la coppa. La sua quota è fissata a 3.00, un valore che indica una forte fiducia da parte degli scommettitori, giustificata dal percorso netto fatto finora all’interno della scuola.

A inseguire a breve distanza c’è Alessio, quotato a 5.00, che si conferma come lo sfidante più accreditato per la vittoria finale. Il podio virtuale dei favoriti è chiuso da un cantante, Lorenzo Salvetti, proposto a 6.00. Un terzetto di testa molto compatto che sembra destinato a giocarsi le carte più importanti nelle prossime settimane.

La fascia centrale: chi può sorprendere

Subito dietro i grandi favoriti troviamo un gruppo di allievi che i bookmaker considerano capaci di un possibile colpo di coda. Angie guida questo blocco con una quota di 7.00, tallonata da vicino da Riccardo (7.50). Leggermente più staccato, ma ancora pienamente in partita secondo le lavagne, c’è Gard a 8.00.

Questi allievi rappresentano le classiche mine vaganti: artisti che hanno dimostrato talento ma che hanno bisogno della “scintilla” giusta al Serale per far crollare le proprie quote e insidiare i primi tre.

amici 25 – Gli outsider e le quote più alte

Nella parte bassa del tabellone troviamo gli allievi che, almeno per ora, i bookmaker vedono lontani dalla vittoria finale. Elena è proposta a 13.00, seguita da Nicola a 16.00. Superata la soglia del venti troviamo Alex (21.00) e Kiara (26.00).

A chiudere la lavagna c’è Caterina, la cui vittoria pagherebbe 31.00 volte la posta giocata. Un dato che la colloca nel ruolo di vera e propria scommessa ad alto rischio. I bookmaker hanno inoltre chiuso le giocate (quote con lucchetto) per Antonio St., Michele, Opi, Plasma, Simone G. e Valentina, confermando la loro uscita dai giochi per la vittoria finale.

Quote complete vincitore Amici 2026 (aggiornate):

Emiliano – 3.00

– 3.00 Alessio – 5.00

– 5.00 Lorenzo – 6.00

– 6.00 Angie – 7.00

– 7.00 Riccardo – 7.50

– 7.50 Gard – 8.00

– 8.00 Elena – 13.00

– 13.00 Nicola – 16.00

– 16.00 Alex – 21.00

– 21.00 Kiara – 26.00

– 26.00 Caterina – 31.00

Cosa ci dicono questi numeri

Leggere le quote di Amici è sempre un esercizio interessante perché il talent di Canale 5 ha dinamiche uniche. Se da una parte il percorso nella scuola costruisce una base solida (e le quote basse di Emiliano e Alessio lo dimostrano), dall’altra il Serale azzera spesso le certezze. Le esibizioni dal vivo, le scelte dei giudici e, soprattutto, l’impatto del televoto nelle fasi finali possono stravolgere lavagne che sembravano scritte nella pietra.

Le quote fotografano l’oggi, ma la storia del programma ci insegna che i ribaltoni sono all’ordine del giorno. Non resta che aspettare le prossime puntate per vedere se il banco avrà avuto ragione o se assisteremo alla rimonta di un outsider.

Le sensazioni nell’aria? Al netto del livello più alto anche quest’anno dei ballerini, tra i cantanti l’aria sembra propendere per il riscatto post X Factor di Lorenzo Salvetti e la “musicalmente diversa” Elena.