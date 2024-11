Amici 24, le pagelle della settima puntata: ottimo esperimento (riuscito) per TrigNO, al contrario di altri allievi…

Amici 24: le pagelle della settima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 10 novembre 2024.

In questa puntata gli ospiti musicali sono stati Giordana Angi, che ha cantato il suo nuovo singolo Piano Piano, e Cristiano Malgioglio, che ha presentato il nuovo singolo Rosa Tormento. Presente anche Ermal Meta che, insieme a Malgioglio, ha giudicato la gara di canto degli allievi.

Per l’esibizione di Cristiano Malgioglio, viene proposto ad Alessandra Celentano di ballare, ma si rifiuta categoricamente, sorridendo.

La prima sfida della puntata è quella di Sienna contro Francesca e, a giudicare, è la coreografa Maura Paparo. Sienna balla sulle note di Turning Table. Alla giudice non bastano le prime esibizioni, quindi si continua a ballare: Sienna balla su She want to move, Francesca su Lift me up.

Al termine delle coreografie, Maura Paparo dà le sue opinioni ad entrambe le ballerine ma decide che Francesca merita di entrare ad Amici 24 al posto di Sienna che è costretta ad abbandonare la Scuola.

C’è una gara inediti che spetta ai primi tre classificati nella gara votata dalle radio durante la settimana. Si sfidano, quindi, Chiamamifaro con Perché, Nicolò con Non mi dimenticherò e Vybes con Standard. Il vincitore potrà realizzare il videoclip del proprio singolo insieme al regista Byron Rosero, giudice della gara.

amici 24: Le gare di canto e ballo

Durante la settima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di Canto e una di Ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida. Come anticipato sopra, a giudicare la gara di canto sono stati Ermal Meta e Cristiano Malgioglio, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Veronica Peparini.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini.

Alessia balla BZRP Music Session, Vol. 53 di Shakira

balla di Nicolò canta Nessun Grado di Separazione di Francesca Michielin

canta di Alessio balla Girls di The Kid Laroi

balla di Vybes canta Remedios di Gabriella Ferri

canta di Teodora balla Dusk Till Dawn di Zayn feat. SIA

balla di Senza Cri canta Cenere di Lazza

canta di Chiamamifaro canta Torn di Natalie Imbruglia

canta di Rebecca balla Shake It Out di Florence + The Machine

balla di Luk3 canta Ti Raggiungerò di Fred De Palma

canta di Diego canta Una canzone per Te di Vasco Rossi

canta di Daniele balla Ora che non ho più te di Cesare Cremonini

balla di TrigNO canta Gli Anni degli 883

GARA CANTO GIUDICATA DA ERMAL META E CRISTIANO MALGIOGLIO

Chiamamifaro Nicolò Vybes Senza Cri TrigNO Diego Luk3 (va in sfida)

GARA BALLO GIUDICATA DA VERONICA PEPARINI

Alessio Daniele Rebecca Teodora Alessia (va in sfida)

Chiara purtroppo non si è potuta esibire a causa di un infortunio.

