Amici 24, le pagelle della quinta puntata: Diego, Nicolò e Ilan iniziano a sbloccarsi, mentre altri convincono sempre meno

Amici 24: le pagelle della quinta puntata del Pomeridiano, in onda domenica 27 ottobre 2024.

La puntata si apre con un video di presentazione del giudice che andrà a giudicare la gara di Canto di questa puntata, ovvero Amadeus. L’ex conduttore e direttore artistico delle ultime edizioni del Festival di Sanremo ha presentato anche il suo libro prossimamente in uscita.

Maria de Filippi ringrazia pubblicamente Amadeus per la quantità di artisti provenienti da Amici 24 che ha scelto per i suoi Festival, tra big e giovani e ricorda il nuovo programma Chissà chi è in onda sul Nove.

Subito dopo viene presentata la giudice di Ballo, Virna Toppi.

Per vedere tutte le esibizioni e le pagelle della quinta puntata di Amici 24, continua a leggere!

Al termine delle gare, nasce una discussione accesa tra i tre professori riguardante i compiti e le verifiche fatte dalla maestra Celentano durante la settimana.

Segue lo svolgimento del compito di Alessia, alunna della Celentano, assegnatole da Deborah Lettieri. La sua professoressa non è convinta della sua esibizione e, dopo averle dato 0 come voto, le sospende la maglia. Alessia, a questo punto, è costretta ad abbandonare lo studio.

L’ospite musicale di questa puntata è Alessandra Amoroso che presenta in anteprima il suo nuovo singolo Si mette male, in uscita venerdì 1 novembre.

Vybes svolge il compito assegnatogli da Lorella Cuccarini, cantando e riscrivendo le barre su Blu celeste di Blanco. Il suo professore – Rudy Zerbi – si commuove con la sua esibizione e le sue strofe. Per la Cuccarini, il compito è superato.

Iniziano le due sfide. La sfidante Sofia ballerà contro Rebecca e a giudicarle sarà Marcello Sacchetta. Sofia balla L’enfer di Stromae e Rebecca balla American Woman di Lenny Kravitz. Non è pienamente convinto della sua scelta, ma Sacchetta decide che Rebecca, per la sua presenza scenica, deve rimanere all’interno della Scuola.

La seconda sfida è quella di Canto, dove TrigNO sfiderà Opi. Il giudice è Rory Di Benedetto. TrigNO inizia cantando il suo inedito Maledetta Milano, segue Obi con il suo inedito. Al termine delle esibizioni, dopo aver espresso il suo parere su entrambi i ragazzi, Di Benedetto decide che TrigNO può rimanere nella Scuola.

Come da qualche puntata a questa parte, un professore può mettere in discussione la permanenza nella Scuola di un allievo o allieva. Questa settimana è stata messa in dubbio la presenza di Luk3 – allievo di Lorella Cuccarini – da Anna Pettinelli. La Cuccarini, nonostante il disaccordo della Pettinelli, decide di fargli cantare l’inedito Parigi in motorino.

Nasce una discussione, dove la Cuccarini cerca di chiudere il discorso con la frase frecciatina «Se ti avessi dato retta, l’anno scorso avremmo avuto un altro vincitore» (riferito alla vittoria di Sarah Toscano, allieva di Lorella Cuccarini ad Amici 23).

Entrano in studio Elena D’Amario e David Parson che presentano il tour della compagnia Parsons Dance Company, “Balance of Power”.

Maria De Filippi si collega subito dopo a Londra da Giulia Stabile che annuncia il del Premio Oreo della settimana e poi arriva Isobel per l’esperienza speciale Marlù.

amici 24: Le gare di canto e ballo

Durante la quinta puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto e una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di Canto è stato Amadeus, mentre la gara di Ballo è stata giudicata da Virna Toppi.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Alessia balla Fever di Joe Cocker

balla di Diego canta I’m Yours di Jason Mraz

canta di Chiara balla Fire in Me di Katie Kadan

balla di Vybes canta Makumba di Noemi e Carl Brave

canta di e Alessio balla Zeri in più (Locura) di Lazza e Laura Pausini

balla di e Chiamamifaro canta Giudizi universali di Samuele Bersani

canta di Sienna balla Because of You di Kelly Clarkson

balla di Nicolò canta Knocking on Heaven’s Door dei Guns N’ Roses

canta dei Teodora balla Mil Pasos di Soha

balla di Ilan canta O forse sei tu di Elisa

canta di Daniele balla Galassie di Irama

balla di Senza Cri canta Malibù di Sangiovanni

canta di Luk3 canta Sapore di sale di Gino Paoli

GARA CANTO GIUDICATA DA AMADEUS

Nicolò Ilan Senza Cri Vybes Diego Chiamamifaro Luk3 (va in sfida)

GARA BALLO GIUDICATA DA VIRNA TOPPI

Daniele Alessia Alessio Sienna Chiara Teodora (va in sfida, è la seconda volta per lei)

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della quinta puntata di Amici 24.