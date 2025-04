Amici 24, le pagelle della 4° puntata del Serale: Jacopo Sol impeccabile, mentre Antonia si ripete (male)

Amici 24: le pagelle del Serale del 12 aprile 2025. Chi ci avrà convinto? I giudizi e le migliori esibizioni della terza puntata.

Nella puntata di Amici del 12 aprile 2025, tra emozioni e colpi di scena, non sono mancate esibizioni sorprendenti e momenti deludenti.

Nicolò Filippucci gioca un altro campionato, anche se stasera era un po’ sottotono, ma attenzione a Jacopo Sol che, ultimamente, non sta sbagliando un solo colpo, contrariamente ad Antonia che – partendo da un livello tecnicamente molto alto – si è forse adagiata un po’ troppo sugli allori e adesso ne sta pagando le conseguenze.

Amici 24, pagelle della quarta puntata del Serale del 12 aprile 2025 – chi è stato eliminato?

Ecco chi è uscito dal Serale nella quarta puntata: un’eliminazione che ha sorpreso parte del pubblico…

A conclusione di una puntata scoppiettante, tra top e flop, Chiamamifaro ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola di Amici, dopo essersi confrontata al ballottaggio finale con Daniele – che la giuria ha immediatamente salvato – e Senza Cri, che ha lottato con le unghie e con i denti.

Qui potete trovare autori e produttori dei nuovi inediti dei cantanti in gara. Ma andiamo avanti… cliccate in basso su “continua” per scoprire le pagelle della quarta puntata del Serale di Amici 24!