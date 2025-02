Amici 2025, le pagelle e il resoconto della puntata del 23 febbraio 2025

Amici 2025: le pagelle e il resoconto della ventesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 23 febbraio 2025.

Nella puntata con ospiti musicali Gaia, Sarah Toscano, Elodie, Irama e i The Kolors, che hanno presentato i rispettivi brani in gara al Festival di Sanremo 2025, Elisa è stata chiamata a giudicare la gara di canto.

amici 24: Le gare di canto e ballo

Durante la ventesima puntata del Pomeridiano di Amici si è tenuta una sola gara, di canto, che ha generato una nuova classifica. Come anticipato sopra, a giudicare la gara è stata Elisa.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni dei cantanti di Amici 2025. Nella pagina successiva troverete le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Jacopo Sol canta XXX di XXX

canta di TrigNO canta Non L’Hai Mica Capito di Vasco Rossi

canta di Chiamamifaro canta XXX di XXX

canta di Vybes canta Another One Bites The Dust dei Queen

canta dei Luk3 canta What Do You Mean? di Justin Bieber

canta di Deddè canta Ma Che Idea dei BNKR44 e Pino D’angiò

Qui a seguire, invece, le esibizioni dei ballerini che hanno già ottenuto la maglia del Serale:

Francesco balla La Bambola di Patty Pravo

balla di Alessia balla Let’s Get Loud di Jennifer Lopez

balla di Asia balla Boys di Britney Spears feat. Pharrell Williams

balla di Chiara balla Crazy (James Michael Mix) di Alanis Morrissette

GARA CANTO GIUDICATA DA ELISA

Jacopo Sol TrigNO Vybes Deddè Chiamamifaro Luk3

Senza Cri non era presente in studio perché influenzata, mentre Antonia e Nicolò – già al Serale – non si sono esibiti.

