Inizia Amici di Maria De Filippi, le pagelle del 24 settembre:

Amici di Maria De Filippi pagelle e resoconto prima puntata del 24 settembre.

La puntata inizia con l’ingresso del vincitore della 22esima edizione, il ballerino Mattia Zenzola che dà il suo in bocca al lupo ai ragazzi.

32 allievi selezionati da una commissione di tecnici e dalla redazione e un numero di maglie non ancora svelato. Il primo ad assegnarne alcune è il fan numero uno di Maria De Filippi, un adepto… Cristiano Malgioglio. La conduttrice già gli conferma che lo vorrebbe giudice al serale.

Il meccanismo è sempre lo stesso degli scorsi anni con i professori che possono abbassare la leva e interrompere l’allievo in qualsiasi momento.

Amici 23 la formazione della classe nella prima puntata

Matthew è il primo candidato del banco di canto e dopo “Do I wanna know?” degli Arctic Monkeys canta su richiesta di Rudy l’inedito “Fammi“. Dovrà scegliere lui tra Zerbi e Anna Pettinelli che lo vogliono in squadra.

Tocca al ballerino australiano, amico di Isobel, Dustin ballerino che balla su Innocence and sadness di Dermot Kennedy. Viene scelto sia da Alessandra Celentano che da Emanuel Lo.

Canta Giulia Cavallo con “Tu si na cosa grande“. Non viene scelta da nessun professore.

Altro cantante è un volto e una voce nota, Mida con “Vita terremoto” che viene scelto dalla Cuccarini mentre per la Pettinelli non è nulla di nuovo. Si torna al ballo con Marisol che balla su “Girl on fire” di Alicia Keys. Riesce a riprendersi nell’esibizione nonostante un errore nel far partire la base da parte di Maria.

La vorrebbero in squadra Alessandra Celentano e Emanuel Lo.

Congedato Malgioglio arriva a consegnare le maglie J-Ax.

