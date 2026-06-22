I Nomadi proseguono il loro tour 2026 con una lunga serie di concerti che li porterà in tutta Italia fino all’autunno. La band emiliana, attiva dal 1963 e tra le realtà più longeve della musica italiana, continua a mantenere un calendario live particolarmente fitto, alternando piazze, teatri, festival e arene all’aperto.
Dopo le date già archiviate nella prima parte dell’anno, il tour riparte il 24 giugno da Formia e proseguirà per tutta l’estate con appuntamenti distribuiti da nord a sud, fino alla trasferta internazionale prevista in Uzbekistan a ottobre.
I Nomadi in tour nel 2026: le date dei prossimi concerti
|Data
|Location
|Città
|24 giugno 2026
|Largo Paone
|Formia (LT)
|26 giugno 2026
|Palazzo Farnese
|Piacenza
|27 giugno 2026
|Castello di Udine
|Udine
|1 luglio 2026
|Teatro Romano
|Verona
|4 luglio 2026
|Piazza
|Ploaghe (SS)
|6 luglio 2026
|Arena del Mare
|Genova
|9 luglio 2026
|Piazza Biandrate di San Giorgio
|Piasco (CN)
|11 luglio 2026
|Piazza
|Roccaspinalveti (CH)
|12 luglio 2026
|Piazza
|Piano del Conte – Avigliano (PZ)
|15 luglio 2026
|Piazza Prampolini
|Reggio Emilia
|16 luglio 2026
|Piazza di Vò Vecchio
|Vò (PD)
|17 luglio 2026
|Tessera
|Tessera (VE)
|19 luglio 2026
|Piazza antistante Campo Sportivo
|Grottaminarda (AV)
|20 luglio 2026
|Piazza Vittorio Emanuele II
|Campli (TE)
|21 luglio 2026
|Arena Beniamino Gigli
|Porto Recanati (MC)
|23 luglio 2026
|Piazza della Vittoria
|Ceriale (SV)
|24 luglio 2026
|Fortezza Medicea
|Siena
|25 luglio 2026
|Piazza Tenente Giuseppe Macrì
|Sant’Arpino (CE)
|26 luglio 2026
|Piazza Centrale
|San Nicola di Limbadi (VV)
|27 luglio 2026
|Piazza Bianca
|Santa Teresa di Riva (ME)
|21 ottobre 2026
|Evento internazionale
|Uzbekistan
Un’attività live che attraversa generazioni
I Nomadi continuano a costruire gran parte del loro rapporto con il pubblico attraverso i concerti. Nel corso degli anni la dimensione live è rimasta centrale nella storia della band, che ha attraversato oltre sei decenni di attività mantenendo una presenza costante sui palchi italiani.
Accanto ai grandi teatri e alle venue storiche, il gruppo continua a esibirsi anche nelle feste di piazza e negli eventi locali che da sempre rappresentano una parte importante del proprio percorso.
La storia dei Nomadi
Fondati nel 1963, i Nomadi sono una delle formazioni più longeve della musica italiana. Nel loro repertorio trovano spazio brani diventati punti di riferimento della canzone d’autore e del pop italiano come Io vagabondo, Dio è morto e Canzone per un’amica.
Nel 2026 la band continua l’attività discografica e concertistica guidata da Beppe Carletti, unico componente presente fin dagli esordi.
Biglietti e prevendite
I biglietti per le date che prevedono prevendita sono disponibili attraverso i circuiti autorizzati indicati dagli organizzatori dei singoli eventi.
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