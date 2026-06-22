22 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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22 Giugno 2026

Nomadi, il tour 2026 continua senza soste: tutte le date dei concerti

I Nomadi proseguono il tour 2026 con concerti in tutta Italia: il calendario aggiornato delle date e le informazioni sui biglietti.

Tour di Oriana Meo
I Nomadi durante un concerto del tour 2026 in Italia
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I Nomadi proseguono il loro tour 2026 con una lunga serie di concerti che li porterà in tutta Italia fino all’autunno. La band emiliana, attiva dal 1963 e tra le realtà più longeve della musica italiana, continua a mantenere un calendario live particolarmente fitto, alternando piazze, teatri, festival e arene all’aperto.

Dopo le date già archiviate nella prima parte dell’anno, il tour riparte il 24 giugno da Formia e proseguirà per tutta l’estate con appuntamenti distribuiti da nord a sud, fino alla trasferta internazionale prevista in Uzbekistan a ottobre.

I Nomadi in tour nel 2026: le date dei prossimi concerti

Data Location Città
24 giugno 2026 Largo Paone Formia (LT)
26 giugno 2026 Palazzo Farnese Piacenza
27 giugno 2026 Castello di Udine Udine
1 luglio 2026 Teatro Romano Verona
4 luglio 2026 Piazza Ploaghe (SS)
6 luglio 2026 Arena del Mare Genova
9 luglio 2026 Piazza Biandrate di San Giorgio Piasco (CN)
11 luglio 2026 Piazza Roccaspinalveti (CH)
12 luglio 2026 Piazza Piano del Conte – Avigliano (PZ)
15 luglio 2026 Piazza Prampolini Reggio Emilia
16 luglio 2026 Piazza di Vò Vecchio Vò (PD)
17 luglio 2026 Tessera Tessera (VE)
19 luglio 2026 Piazza antistante Campo Sportivo Grottaminarda (AV)
20 luglio 2026 Piazza Vittorio Emanuele II Campli (TE)
21 luglio 2026 Arena Beniamino Gigli Porto Recanati (MC)
23 luglio 2026 Piazza della Vittoria Ceriale (SV)
24 luglio 2026 Fortezza Medicea Siena
25 luglio 2026 Piazza Tenente Giuseppe Macrì Sant’Arpino (CE)
26 luglio 2026 Piazza Centrale San Nicola di Limbadi (VV)
27 luglio 2026 Piazza Bianca Santa Teresa di Riva (ME)
21 ottobre 2026 Evento internazionale Uzbekistan

Un’attività live che attraversa generazioni

I Nomadi continuano a costruire gran parte del loro rapporto con il pubblico attraverso i concerti. Nel corso degli anni la dimensione live è rimasta centrale nella storia della band, che ha attraversato oltre sei decenni di attività mantenendo una presenza costante sui palchi italiani.

Accanto ai grandi teatri e alle venue storiche, il gruppo continua a esibirsi anche nelle feste di piazza e negli eventi locali che da sempre rappresentano una parte importante del proprio percorso.

La storia dei Nomadi

Fondati nel 1963, i Nomadi sono una delle formazioni più longeve della musica italiana. Nel loro repertorio trovano spazio brani diventati punti di riferimento della canzone d’autore e del pop italiano come Io vagabondo, Dio è morto e Canzone per un’amica.

Nel 2026 la band continua l’attività discografica e concertistica guidata da Beppe Carletti, unico componente presente fin dagli esordi.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date che prevedono prevendita sono disponibili attraverso i circuiti autorizzati indicati dagli organizzatori dei singoli eventi.

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