Beppe Carletti rompe il silenzio sulla mancata presenza di Cico dei Nomadi a “I Migliori Anni”

Nei giorni scorsi i Nomadi hanno preso parte a “I Migliori Anni“, il programma della prima serata di Rai 1 guidato da Carlo Conti. Nell’apparizione tv mancava però uno di loro, Cisco, e per questo motivo è partita una polemica social subito smorzata dal fondatore del gruppo, Beppe Carletti.

I Nomadi sono tra le band storiche del panorama musicale italiano. Fondati nel 1963 dal tastierista Beppe Carletti e dal cantante Augusto Daolio nel corso della sua carriera hanno pubblicato ottantadue album vendendo oltre 15 milioni di dischi.

Nel corso degli anni I Nomadi hanno cambiato più volte formazione con una costante: la presenza di Beppe Carletti. L’attuale cantante della band, dal 2017, è Yuri Cilloni ex cantante dei Lato B.

Tornando alla polemica nel programma di Carlo Conti mancava solo un elemento dell’attuale formazione dei Nomadi, Cico Falzone (arrivato nel 1990) e da lui è arrivata la risposta riguardo alla sua mancata presenza durante l’esibizione. Queste le sue parole:

“Ciao a tutti, volevo chiarire, per rispetto, come sono abituato a fare e per non amplificare polemiche, che tra l’altro ho già letto, il motivo per cui non ero a ‘I migliori anni’: non sono, o non siamo stati invitati, non ne sapevo niente fino a mercoledì 17 (scoperto casualmente dopo aver ricevuto un messaggio da un amica che si complimentava della partecipazione alla trasmissione di cui, appunto non sapevo nulla) al che, ho chiamato Max che mi ha riferito che, alcuni giorni prima, era stato chiamato per la trasmissione e che sarebbero andati in tre proprio perché con l’orchestra bastavano i cantanti. (questo è il motivo).

Mi inorgoglisce essere sostituto da un’intera orchestra ma preciso, per non creare confusione, che non ne sapevo nulla. Quindi non è successo niente se non quello che, ogni struttura, usa i propri modi di lavoro e che io rispetto a prescindere.

Grazie per esservi ‘accorti’ che lì non c’ero ma, attorno a voi sì.

Un abbraccio ed un grande grazie.“