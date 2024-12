Tutti i 61 anni della loro carriera e del loro repertorio nel tanto atteso Live Tour invernale 2024/2025 dei Nomadi

Al via sabato 30 novembre da Mantova il tanto atteso Tour invernale 2024/2025 dei Nomadi, la band italiana più longeva che proprio lo scorso anno ha festeggiato i 60 anni di carriera.

Per l’anniversario hanno avuto l’occasione di essere ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è anche andato in onda il documentario “Nomade che non sono altro“, disponibile ora su Rai Play.

In tutti questi anni il gruppo, ad oggi formato da Beppe Carletti (tastiere, fisarmonica e cori), Cico Falzone (chitarre e cori), Massimo Vecchi (basso, voce), Sergio Reggioli (violino, voce), Yuri Cilloni (voce) e Domenico Inguaggiato (batteria), ha realizzato più di 7.500 concerti e percorso 2.000.000 chilometri, come se il nome scelto avesse segnato il loro destino.

“Mai avrei pensato di essere ancora sul palco raccontando la storia dei Nomadi che è la mia storia. Sono fortunato a poter fare quello che mi piace, che è poi l’unica cosa che potrei fare, non mi vedo in nessun’altro posto che qui. E pensare fin dall’inizio che il successo non era il mio obiettivo, io volevo divertirmi e vivere di questo” racconta Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi.

Nella scaletta del nuovo Tour il gruppo porterà i loro più grandi successi, ma anche interpretazioni inaspettate e brani degli ultimi progetti e dell’ultimo album “Cartoline Da Qui“, uscito il 5 maggio 2023, seguito dal cofanetto “È stato veramente bellissimo!“, fuori a dicembre dello scorso anno.

nomadi – tour invernale 2024/2025: le date

Di seguito il calendario del nuovo Tour dei Nomadi, in continuo aggiornamento:

30 Novembre Mantova – Palaunical Ore 21

6 Dicembre Villadossola (Vb) – Teatro La Fabbrica Ore 21

12 Dicembre Concordia Sulla Secchia – Teatro Del Popolo Ore 21

13 Dicembre Trento – Sold Out – Teatro Auditorium Santa Chiara Ore 21

– Teatro Auditorium Santa Chiara Ore 21 14 Dicembre Padova – Gran Teatro Geox

18 Dicembre Bergamo – Gran Teatro Donizzetti Ore 21

20 Dicembre Milano – Teatro Dal Verme Ore 21

21 Dicembre Torino – Teatro Colosseo Ore 20,30

27 Dicembre Montecatini (Pt) – Teatro Verdi Ore 21

30 Dicembre Stintino (Ss) – Largo Cala D’Liva Ore 21 Ingresso Gratuito

31 Dicembre Isola Della Maddalena (Ss) – Piazza Umberto I Ore 22 Ingresso Gratuito

5 Gennaio 2025 Cuneo – Palazzetto Dello Sport S.Rocco Castagnaretta (Cn) Ore 21,30

31 Gennaio 2025 Roma – Auditorium Parco Della Musica – Sala Sinopoli Ore 21

22 Febbraio 2025 Novellara (Re) – Teatro Tenda – Nomadincontro Ore 21 Area Verde Via Indipendenza

23 Febbraio 2025 Novellara (Re) – Teatro Tenda – Nomadincontro Ore 16 Area Verde Via Indipendenza

1 Marzo 2025 Brescia – Teatro Clerici Ore 21,15

