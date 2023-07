I Nomadi incontrano il Presidente Sergio Mattarella che definisce i loro 60 anni “Uno straordinario percorso”

Grande soddisfazione per i Nomadi di Beppe Carletti che, nell’anno del 60esimo anniversario dalla fondazione della band, tra le più longeve al mondo, hanno incontrato a Roma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’incontro è avvenuto nella mattina di giovedì 20 luglio 2023. Alla cerimonia hanno partecipato i Nomadi al completo: il tastierista e fondatore del gruppo, Beppe Carletti, il chitarrista Cico Falzone, il batterista Daniele Campani, il polistrumentista Sergio Reggioli, il bassista e cantante, Massimo Vecchi e il cantante Yuri Cilloni.

Presente all’incontro anche il giornalista Marco Barbieri.

Mattarella ha definito quello dei Nomadi “Uno straordinario percorso” che ha ricevuto dalla band una targa commemorativa con scritto Nomadi 60 – ’63/’23, un libro e il recente album Cartoline da qui.

Dopo la delusione per la mancata chiamata da parte di Amadeus per festeggiare i 60 anni sul palco dell’Ariston arriva quindi una grande gioia per la band:

“Siamo i secondi al mondo per longevità dopo i Rolling Stones, stiamo aspettando che smettano…” ha dichiarato Beppe Carletti al presidente Mattarella.

Beppe Carletti ha sottolineato la preparazione del Presidente Mattarella sul repertorio dei Nomadi.

Sono diversi gli appuntamenti celebrativi per i 60 anni della storia del gruppo, tra cui i due concerti che si sono tenuti il 3 giugno a Novellara e il 10 giugno a Riccione, città dove nel giugno del 1963 era partita la storia del gruppo. Qui il calendario completo.

Nel frattempo Rai Documentari, diretta da Fabrizio Zappi, ha annunciato l’arrivo del documentario NOMADE che non sono altro – Beppe Carletti una vita in musica, che andrà in onda a ottobre su Rai 3.

Qui potete invece recuperare una lunga video intervista-story del nostro Fabio Fiume con Beppe Carletti.