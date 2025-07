I Nomadi tornano con un album “Live Al Teatro Dal Verme” carico di emozione, energia e verità

Nomadi Live Al Teatro Dal Verme: svelata la tracklist e la data d’uscita del nuovo album dal vivo della band.

In uscita il 19 settembre 2025 in digitale, ma anche in formato fisico (doppio vinile e CD – qui il pre-order), Nomadi Live Al Teatro Dal Verme è il nuovo e attesissimo album dal vivo della band, che torna alle origini con un tributo alla dimensione che più la rappresenta: il live.

Di fatto, i Nomadi hanno fatto della musica dal vivo la propria essenza e il proprio motore creativo. Ed ora regalano al pubblico un album carico di emozione, energia e verità.

Quello al Teatro Dal Verme è infatti il primo live con Yuri Cilloni alla voce, che negli ultimi anni ha saputo raccogliere e rinnovare l’eredità storica del gruppo, e con la new entry Domenico Inguaggiato alla batteria, che ha aggiunto freschezza e intensità al suono della band.

“Questo live è un viaggio emotivo che ci riporta al nostro habitat naturale: il palco”, hanno dichiarato i Nomadi.

Poi, hanno aggiunto: “Siamo nati e cresciuti nei concerti, ed è lì che la nostra musica prende davvero vita. Farlo oggi, con una nuova energia e con un pubblico sempre al nostro fianco, è un dono“.

NOMADI LIVE AL TEATRO DAL VERME: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist di Nomadi Live Al Teatro Dal Verme: il nuovo album della band, registrato lo scorso dicembre in occasione di un live che si tenuto proprio all’interno del teatro meneghino.

LATO A

Ricordati Noi non ci saremo Gli aironi neri Cartoline da qui Voglio ridere

LATO B

Dove si va Tutto a posto Utopia Fiore nero Goodbye

LATO C

Suoni Medley (Il paese- L’eredità- Né gioia né dolore) Un pugno di sabbia Io voglio vivere

LATO D

Auschwitz Canzone per un’amica Dio è morto Io vagabondo

CD