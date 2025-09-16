16 Settembre 2025
Certificazioni FIMI
Certificazioni FIMI 37: settimana di platino per il disco live di Ultimo. Continua a salire il bottino di Olly

Tra gli artisti certificati questa settimana anche Venditti, Nomadi e Cremonini

Cesare Cremonini, Antonello Venditti, Ultimo e Olly protagonisti delle nuove certificazioni FIMI della settimana
Certificazioni FIMI settimana 37, martedì 16 settembre 2025.

Con un giorno di ritardo a causa dei problemi tecnici con le classifiche FIMI, arrivano le nuove certificazioni.

Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

  • ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
  • SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 37 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale ottiene certificazioni questa settimana in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Tre dischi ottengono la certificazione disco d’oro: Jagged Little Pill di Alanis Morissette del 1995, Cowboys from hell di Pantera e You’ll be alright, kid di Alex Warren.

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI della settimana 33 del 2025 a singoli e album italiani.

Continua

