Certificazioni FIMI 37: settimana di platino per il disco live di Ultimo. Continua a salire il bottino di Olly

Certificazioni FIMI settimana 37, martedì 16 settembre 2025.
Con un giorno di ritardo a causa dei problemi tecnici con le classifiche FIMI, arrivano le nuove certificazioni.
Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:
- ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
- SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000
Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.
CERTIFICAZIONI FIMI settimana 37 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI
Nessun singolo internazionale ottiene certificazioni questa settimana in Italia.
CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI
Tre dischi ottengono la certificazione disco d’oro: Jagged Little Pill di Alanis Morissette del 1995, Cowboys from hell di Pantera e You’ll be alright, kid di Alex Warren.
