Certificazioni FIMI 35: Geolier fa incetta di certificazioni, ma i grandi revivals non muoiono mai

Certificazioni FIMI settimana 35 2024.

Dai grandi revivals del passato (Anna Oxa, I Nomadi, Umberto Tozzi, Francesco Guccini) ai singoli estivi del 2024, incluso il successo inarrestabile di alcuni giovani artisti…

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

The Weekend con la hit “Blinding Lights” sfonda la barriera del SESTO DISCO DI PLATINO, con oltre 600.000 copie/unità vendute.

DOPPIO DISCO DI PLATINO a Ozuna feat. Manuel Turizo con “Vaina Loca“.

Arrivano al DISCO DI PLATINO Zerb feat. Sofiya Nzau con “Mwaki“.

Oltre 50.000 copie/unità e DISCO D’ORO a numerosi artisti internazionali:

Nessun album internazionale ha ottenuto certificazioni questa settimana in Italia.