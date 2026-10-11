L’Officina Della Camomilla porta VM 18 nei club: otto concerti dal 17 ottobre a Genova
Da Erba a Genova, passando per Roma, Caserta, Firenze, Brescia, Bologna e Torino: il calendario completo con i biglietti.
di All Music Italia · (ultimo aggiornamento il )
L’Officina Della Camomilla porta VM 18 nei club italiani con il Club Tour 2026: otto concerti dal 17 ottobre a Erba al 18 dicembre a Genova, con tappe a Roma, Caserta, Firenze, Brescia, Bologna e Torino. Le date arrivano dopo l’uscita dell’album, pubblicato venerdì 9 ottobre.
L’Officina Della Camomilla concerti 2026: date del tour
Il calendario parte da Erba, in provincia di Como, passa da Roma e Caserta e risale verso Firenze, Brescia, Bologna, Torino e Genova. I biglietti sono disponibili per ogni data dalla tabella qui sotto.
|Data
|Città
|Biglietti
|17 ott 2026
|Erba (CO)
Como Fun, Lariofiere
|Biglietti
|26 nov 2026
|Roma
Largo Venue
|Biglietti
|27 nov 2026
|Caserta
Lizard Club
|Biglietti
|11 dic 2026
|Firenze
CdP Grassina
|Biglietti
|12 dic 2026
|Brescia
Diluvio / Der Mast
|Biglietti
|16 dic 2026
|Bologna
Locomotiv Club
|Biglietti
|17 dic 2026
|Torino
Hiroshima Mon Amour
|Biglietti
|18 dic 2026
|Genova
Crazy Bull
|Biglietti
Il nuovo tour de L’Officina Della Camomilla
VM 18 è un album di dieci tracce tra dream pop, psichedelia e cultura rave. Il tour arriva dopo il Warm Up Summer Tour dell’estate 2026, con il concerto all’alba a L’Umbria che Spacca e l’apertura ai Belle & Sebastian al Parco della Musica di Milano.
Prima ancora l’Alcatraz di Milano, il 29 aprile, aveva ospitato il debutto dal vivo di Madchester e Celeste, i due brani usciti nel 2026 prima dell’album.
Il percorso de L’Officina Della Camomilla
L’Officina Della Camomilla nasce nel 2008 a Milano come progetto solista di Francesco De Leo e diventa band con Stefano Poletti. Dopo l’esordio del 2013 con Senontipiacefalostesso Uno, pubblicato da Garrincha Dischi, la band torna nel 2023 al termine di una lunga pausa, con un live sul main stage del MI AMI Festival.
La fase del ritorno porta il disco Dreamcore, due tour estivi e un tour nei club quasi interamente sold out, per quasi 40 date in un anno.
La scaletta del Club Tour
La scaletta del Club Tour arriva dalla sera del 17 ottobre, quando il tour parte da Erba.
Foto di La Blet