L’Officina Della Camomilla porta VM 18 nei club italiani con il Club Tour 2026: otto concerti dal 17 ottobre a Erba al 18 dicembre a Genova, con tappe a Roma, Caserta, Firenze, Brescia, Bologna e Torino. Le date arrivano dopo l’uscita dell’album, pubblicato venerdì 9 ottobre.

L’Officina Della Camomilla concerti 2026: date del tour

Il calendario parte da Erba, in provincia di Como, passa da Roma e Caserta e risale verso Firenze, Brescia, Bologna, Torino e Genova. I biglietti sono disponibili per ogni data dalla tabella qui sotto.

L’Officina Della Camomilla · Club Tour 2026 Data Città Biglietti 17 ott 2026 Erba (CO)

Como Fun, Lariofiere Biglietti 26 nov 2026 Roma

Largo Venue Biglietti 27 nov 2026 Caserta

Lizard Club Biglietti 11 dic 2026 Firenze

CdP Grassina Biglietti 12 dic 2026 Brescia

Diluvio / Der Mast Biglietti 16 dic 2026 Bologna

Locomotiv Club Biglietti 17 dic 2026 Torino

Hiroshima Mon Amour Biglietti 18 dic 2026 Genova

Crazy Bull Biglietti

Il nuovo tour de L’Officina Della Camomilla

VM 18 è un album di dieci tracce tra dream pop, psichedelia e cultura rave. Il tour arriva dopo il Warm Up Summer Tour dell’estate 2026, con il concerto all’alba a L’Umbria che Spacca e l’apertura ai Belle & Sebastian al Parco della Musica di Milano.

Prima ancora l’Alcatraz di Milano, il 29 aprile, aveva ospitato il debutto dal vivo di Madchester e Celeste, i due brani usciti nel 2026 prima dell’album.

Il percorso de L’Officina Della Camomilla

L’Officina Della Camomilla nasce nel 2008 a Milano come progetto solista di Francesco De Leo e diventa band con Stefano Poletti. Dopo l’esordio del 2013 con Senontipiacefalostesso Uno, pubblicato da Garrincha Dischi, la band torna nel 2023 al termine di una lunga pausa, con un live sul main stage del MI AMI Festival.

La fase del ritorno porta il disco Dreamcore, due tour estivi e un tour nei club quasi interamente sold out, per quasi 40 date in un anno.

La scaletta del Club Tour

La scaletta del Club Tour arriva dalla sera del 17 ottobre, quando il tour parte da Erba.

Foto di La Blet