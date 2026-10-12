I Melancholia annunciano i concerti del Figli della Pioggia Tour 2026-2027, il nuovo tour nei club italiani che partirà il 23 ottobre 2026 da Foligno e proseguirà fino a gennaio 2027. Le prime otto date accompagnano l’uscita dell’EP I Figli della Pioggia, prevista per il giorno del debutto dal vivo.

Il calendario, curato da All Things Live, segna il ritorno sul palco della band umbra con una formazione rinnovata e un repertorio che, per la prima volta, mette al centro canzoni scritte in italiano.

Melancholia concerti 2026-2027: tutte le date del Figli della Pioggia Tour

Il tour partirà da Foligno, città d’origine del gruppo, per poi attraversare Misano Adriatico, Torino, Parma, Genova e Reggio Emilia. A gennaio sono previsti due appuntamenti a Bologna e Milano. Il calendario è ancora in aggiornamento.

MELANCHOLIA · FIGLI DELLA PIOGGIA TOUR 2026-2027 Data Città Biglietti 23 ott 2026 FOLIGNO (PG)

Spazio Astra 30 ott 2026 MISANO ADRIATICO (RN)

Messicano Indipendente 31 ott 2026 TORINO

OFF TOPIC 1 nov 2026 PARMA

Casinetto Petitot 28 nov 2026 GENOVA

TiQu 19 dic 2026 REGGIO EMILIA

Catomes Tot 21 gen 2027 BOLOGNA

Covo Club 22 gen 2027 MILANO

ARCI Bellezza

Il nuovo tour dei Melancholia accompagna l’EP I Figli della Pioggia

Il Figli della Pioggia Tour coincide con una nuova fase per i Melancholia. L’EP I Figli della Pioggia, in uscita il 23 ottobre 2026 per Pioggia Rossa Dischi / BOC Music Group con distribuzione Believe, contiene sei brani ed è il primo progetto della band interamente scritto in italiano.

Il lavoro è stato prodotto da Rachid Bouchabla, già collaboratore degli Ex-Otago, e arriva dopo quattro anni di ricerca e rielaborazione del suono del gruppo. Le nuove canzoni intrecciano alternative rock, synth-pop, elettronica e punk.

Ad anticipare l’EP è stato Schifo, singolo pubblicato il 18 settembre. Il nuovo spettacolo porterà nei club questa fase musicale, segnata anche da una diversa formazione.

La nuova formazione dei Melancholia

I Melancholia sono oggi composti da Benedetta Alessi, Fabio Azzarelli, Filippo Petruccioli e Andrea Assogna, batterista, polistrumentista e produttore entrato nel gruppo in questa nuova fase.

La band è nata a Foligno nel 2015. Dopo la vittoria della finale mondiale dell’Emergenza Festival nel 2018, ha raggiunto un pubblico più ampio partecipando a X Factor nel 2020, nella squadra di Manuel Agnelli.

Negli anni successivi sono arrivati il singolo Medicine, l’EP Sleep Mode e un tour estivo nel 2021 con oltre venti appuntamenti, molti dei quali sold out.

Biglietti e prevendite del Figli della Pioggia Tour

Le prime otto date del tour sono state annunciate, ma nel comunicato ufficiale non sono indicati i collegamenti alle singole biglietterie né le modalità di prevendita. Non risultano quindi confermati, sulla base delle informazioni disponibili, prezzi e stato delle vendite per ciascun concerto.

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Foto: Eleonora Sabet / Antonella Castelnuovo.