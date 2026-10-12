Melancholia, il ritorno nei club con I Figli della Pioggia Tour: tutte le date
La band umbra riparte dai club con una nuova formazione e un EP di sei brani, il primo interamente in italiano.
di Oriana Meo (Caporedattore) · (ultimo aggiornamento l’)
I Melancholia annunciano i concerti del Figli della Pioggia Tour 2026-2027, il nuovo tour nei club italiani che partirà il 23 ottobre 2026 da Foligno e proseguirà fino a gennaio 2027. Le prime otto date accompagnano l’uscita dell’EP I Figli della Pioggia, prevista per il giorno del debutto dal vivo.
Il calendario, curato da All Things Live, segna il ritorno sul palco della band umbra con una formazione rinnovata e un repertorio che, per la prima volta, mette al centro canzoni scritte in italiano.
Melancholia concerti 2026-2027: tutte le date del Figli della Pioggia Tour
Il tour partirà da Foligno, città d’origine del gruppo, per poi attraversare Misano Adriatico, Torino, Parma, Genova e Reggio Emilia. A gennaio sono previsti due appuntamenti a Bologna e Milano. Il calendario è ancora in aggiornamento.
|Data
|Città
|Biglietti
|23 ott 2026
|FOLIGNO (PG)
Spazio Astra
|30 ott 2026
|MISANO ADRIATICO (RN)
Messicano Indipendente
|31 ott 2026
|TORINO
OFF TOPIC
|1 nov 2026
|PARMA
Casinetto Petitot
|28 nov 2026
|GENOVA
TiQu
|19 dic 2026
|REGGIO EMILIA
Catomes Tot
|21 gen 2027
|BOLOGNA
Covo Club
|22 gen 2027
|MILANO
ARCI Bellezza
Il nuovo tour dei Melancholia accompagna l’EP I Figli della Pioggia
Il Figli della Pioggia Tour coincide con una nuova fase per i Melancholia. L’EP I Figli della Pioggia, in uscita il 23 ottobre 2026 per Pioggia Rossa Dischi / BOC Music Group con distribuzione Believe, contiene sei brani ed è il primo progetto della band interamente scritto in italiano.
Il lavoro è stato prodotto da Rachid Bouchabla, già collaboratore degli Ex-Otago, e arriva dopo quattro anni di ricerca e rielaborazione del suono del gruppo. Le nuove canzoni intrecciano alternative rock, synth-pop, elettronica e punk.
Ad anticipare l’EP è stato Schifo, singolo pubblicato il 18 settembre. Il nuovo spettacolo porterà nei club questa fase musicale, segnata anche da una diversa formazione.
La nuova formazione dei Melancholia
I Melancholia sono oggi composti da Benedetta Alessi, Fabio Azzarelli, Filippo Petruccioli e Andrea Assogna, batterista, polistrumentista e produttore entrato nel gruppo in questa nuova fase.
La band è nata a Foligno nel 2015. Dopo la vittoria della finale mondiale dell’Emergenza Festival nel 2018, ha raggiunto un pubblico più ampio partecipando a X Factor nel 2020, nella squadra di Manuel Agnelli.
Negli anni successivi sono arrivati il singolo Medicine, l’EP Sleep Mode e un tour estivo nel 2021 con oltre venti appuntamenti, molti dei quali sold out.
Biglietti e prevendite del Figli della Pioggia Tour
Le prime otto date del tour sono state annunciate, ma nel comunicato ufficiale non sono indicati i collegamenti alle singole biglietterie né le modalità di prevendita. Non risultano quindi confermati, sulla base delle informazioni disponibili, prezzi e stato delle vendite per ciascun concerto.
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Quanto AMI Melancholia?
I voti dei lettori fanno la Top 20 di AMI Charts, che esce ogni sabato.
Foto: Eleonora Sabet / Antonella Castelnuovo.