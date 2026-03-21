L’Officina Della Camomilla: il nuovo singolo è “Madchester” feat. Francesco Mandelli

L’Officina Della Camomilla pubblica il singolo Madchester, negli store digitali dal 17 marzo 2026. Il brano vede la partecipazione straordinaria del “non giovane” Francesco Mandelli; e anticipa il ritorno della band dal vivo il 29 aprile all’Alcatraz di Milano.

Madchester prende il nome dal movimento nato a Manchester tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90. Questo movimento ha intrecciato chitarre, cultura rave e attitudine working class attorno a band come The Stone Roses e Happy Mondays.

L’Officina Della Camomilla rilegge quell’immaginario in chiave contemporanea, secondo la propria sensibilità e il proprio modo di raccontare la realtà. Cifra stilistica della band è la spensieratezza con cui rappresenta in musica ciò che la circonda. Il suo sguardo si affaccia su Milano, dove è nata nel 2008 come progetto solista di Francesco De Leo.

Nella canzone ci sono riferimenti a Spike Island, Parco Lambro e Leoncavallo. Questi riferimenti sono memoria collettiva, descritti sotto forma di allucinazione privata. Manchester diventa così un luogo mentale: il punto in cui una precisa generazione sceglie di fare una band come atto identitario per scappare dal disagio.

Francesco Mandelli, attore, regista, conduttore televisivo e radiofonico, contribuisce al brano con un riferimento diretto alla nascita di una band come scelta di vita. La sua presenza rafforza il legame tra l’immaginario evocato e lo spirito degli anni ’90.

Sul piano musicale, Madchester segna una novità nel percorso de L’Officina Della Camomilla. Il suono è più compatto; le chitarre sono centrali; l’impianto più diretto rispetto allo stile lo-fi che da sempre l’ha contraddistinta. Il brano amplia la gamma espressiva della band e ne mette in primo piano la dimensione più rock.

Madchester anticipa il ritorno dal vivo de L’Officina Della Camomilla, pronta a portare questa nuova energia sul palco il 29 aprile 2026 all’Alcatraz di Milano. L’intenzione è di riaccendere lo spirito di un’epoca e trasportarlo nel presente, tra chitarre, visioni notturne e desiderio ostinato di fare una band per trovare il proprio posto nel mondo.

L’Officina Della Camomilla: il testo di “Madchester”

Come se fosse il 93

fosse una baby gang

spiritello della notte

senza paura entra nel tunnel

Cerca le stelle nei BPM

le coordinate scritte sul flyer

porta tutto quello che serve

l’acquasanta le bottigliette

baby

ti voglio tanto bene

fammi uno smile di caramelle

tutti felici come a Manchester

hacienda

Queen Elisabetta

Stone Roses

Happy Monday

vengo dentro al labirinto

parco Lambro

leoncavallo

Scotland yard / Sally Cinnamon

raggi laser

dammi un topless

Margaret tatcher / balla sotto la pioggia

siti hacker

marmellate / si beve un altro cliché

Telecaster

disk jockey / e si ritrova sobria

Ricordo che a Spike Island

Mi hai dato una pastiglia

La maglia della Umbro

Qualcosa in una foglia

Ian Brown per me

É il fucking re

Adesso vado a casa e faccio una c***o di band

lady ti illumina la mente

Gesù delle vhs

é tutto molto divertente

fuck yeah

ti voglio tanto bene

fammi uno smile di caramelle

sei bella é come bella manchester