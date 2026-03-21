L’Officina Della Camomilla: il nuovo singolo è “Madchester” feat. Francesco Mandelli

L’Officina Della Camomilla pubblica il singolo Madchester, negli store digitali dal 17 marzo 2026. Il brano vede la partecipazione straordinaria del “non giovane” Francesco Mandelli; e anticipa il ritorno della band dal vivo il 29 aprile all’Alcatraz di Milano.
Madchester prende il nome dal movimento nato a Manchester tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90. Questo movimento ha intrecciato chitarre, cultura rave e attitudine working class attorno a band come The Stone Roses e Happy Mondays.
L’Officina Della Camomilla rilegge quell’immaginario in chiave contemporanea, secondo la propria sensibilità e il proprio modo di raccontare la realtà. Cifra stilistica della band è la spensieratezza con cui rappresenta in musica ciò che la circonda. Il suo sguardo si affaccia su Milano, dove è nata nel 2008 come progetto solista di Francesco De Leo.
Nella canzone ci sono riferimenti a Spike Island, Parco Lambro e Leoncavallo. Questi riferimenti sono memoria collettiva, descritti sotto forma di allucinazione privata. Manchester diventa così un luogo mentale: il punto in cui una precisa generazione sceglie di fare una band come atto identitario per scappare dal disagio.
Francesco Mandelli, attore, regista, conduttore televisivo e radiofonico, contribuisce al brano con un riferimento diretto alla nascita di una band come scelta di vita. La sua presenza rafforza il legame tra l’immaginario evocato e lo spirito degli anni ’90.
Sul piano musicale, Madchester segna una novità nel percorso de L’Officina Della Camomilla. Il suono è più compatto; le chitarre sono centrali; l’impianto più diretto rispetto allo stile lo-fi che da sempre l’ha contraddistinta. Il brano amplia la gamma espressiva della band e ne mette in primo piano la dimensione più rock.
Madchester anticipa il ritorno dal vivo de L’Officina Della Camomilla, pronta a portare questa nuova energia sul palco il 29 aprile 2026 all’Alcatraz di Milano. L’intenzione è di riaccendere lo spirito di un’epoca e trasportarlo nel presente, tra chitarre, visioni notturne e desiderio ostinato di fare una band per trovare il proprio posto nel mondo.
L’Officina Della Camomilla: il testo di “Madchester”
Come se fosse il 93
fosse una baby gang
spiritello della notte
senza paura entra nel tunnel
Cerca le stelle nei BPM
le coordinate scritte sul flyer
porta tutto quello che serve
l’acquasanta le bottigliette
baby
ti voglio tanto bene
fammi uno smile di caramelle
tutti felici come a Manchester
hacienda
Queen Elisabetta
Stone Roses
Happy Monday
vengo dentro al labirinto
parco Lambro
leoncavallo
Scotland yard / Sally Cinnamon
raggi laser
dammi un topless
Margaret tatcher / balla sotto la pioggia
siti hacker
marmellate / si beve un altro cliché
Telecaster
disk jockey / e si ritrova sobria
Ricordo che a Spike Island
Mi hai dato una pastiglia
La maglia della Umbro
Qualcosa in una foglia
Ian Brown per me
É il fucking re
Adesso vado a casa e faccio una c***o di band
lady ti illumina la mente
Gesù delle vhs
é tutto molto divertente
fuck yeah
ti voglio tanto bene
fammi uno smile di caramelle
sei bella é come bella manchester