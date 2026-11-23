I Planet Funk tornano dal vivo nel 2027 con RESIST! Across borders, across Europe. Il tour organizzato da Gotobeat conta tredici date e parte il 3 maggio da Parigi. Dopo sette concerti in primavera, il collettivo ripartirà il 30 novembre da Dublino e chiuderà l’8 dicembre a Bristol.

In scaletta ci saranno brani di BLOOOM, l’album uscito il 16 gennaio 2026, e canzoni del repertorio riarrangiate per il nuovo spettacolo. Il gruppo, nato nel 1999 e al debutto discografico nel 2002 con Non Zero Sumness, è anche al lavoro su nuova musica.

Planet Funk tour 2027: date e biglietti

Data Città Biglietti 03/05/2027 Parigi

La Bellevilloise Info 04/05/2027 Vienna

U4 Club Info 06/05/2027 Bucarest

Quantic Info 18/05/2027 Barcellona

Razzmatazz 2 Info 22/05/2027 Praga

Lucerna Music Bar Info 26/05/2027 Istanbul

Babylon Info 28/05/2027 Sofia

Pirotska 5 Info 30/11/2027 Dublino

Button Factory Info 02/12/2027 Glasgow

Slay Info 03/12/2027 Leeds

The Warehouse Info 05/12/2027 Manchester

Club Academy Info 07/12/2027 Birmingham

O2 Institute2 Biglietti 08/12/2027 Bristol

Thekla Info

L’ufficio stampa indica Gotobeat per il presale. La pagina dell’O2 Institute2 conferma per Birmingham l’apertura della vendita generale alle 10:00 locali di venerdì 27 novembre 2026 (le 11:00 in Italia). Per le altre tappe, date e orari di vendita vanno verificati con l’organizzatore.

Foto: Julian Kantz

Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia →