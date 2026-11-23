Planet Funk, RESIST! è il tour 2027: tredici date da Parigi a Bristol
Il collettivo torna dal vivo dal 3 maggio, tra club europei, Irlanda e Regno Unito. In scaletta anche i brani di BLOOOM.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
I Planet Funk tornano dal vivo nel 2027 con RESIST! Across borders, across Europe. Il tour organizzato da Gotobeat conta tredici date e parte il 3 maggio da Parigi. Dopo sette concerti in primavera, il collettivo ripartirà il 30 novembre da Dublino e chiuderà l’8 dicembre a Bristol.
In scaletta ci saranno brani di BLOOOM, l’album uscito il 16 gennaio 2026, e canzoni del repertorio riarrangiate per il nuovo spettacolo. Il gruppo, nato nel 1999 e al debutto discografico nel 2002 con Non Zero Sumness, è anche al lavoro su nuova musica.
Planet Funk tour 2027: date e biglietti
|Data
|Città
|Biglietti
|03/05/2027
|Parigi
La Bellevilloise
|Info
|04/05/2027
|Vienna
U4 Club
|Info
|06/05/2027
|Bucarest
Quantic
|Info
|18/05/2027
|Barcellona
Razzmatazz 2
|Info
|22/05/2027
|Praga
Lucerna Music Bar
|Info
|26/05/2027
|Istanbul
Babylon
|Info
|28/05/2027
|Sofia
Pirotska 5
|Info
|30/11/2027
|Dublino
Button Factory
|Info
|02/12/2027
|Glasgow
Slay
|Info
|03/12/2027
|Leeds
The Warehouse
|Info
|05/12/2027
|Manchester
Club Academy
|Info
|07/12/2027
|Birmingham
O2 Institute2
|Biglietti
|08/12/2027
|Bristol
Thekla
|Info
L’ufficio stampa indica Gotobeat per il presale. La pagina dell’O2 Institute2 conferma per Birmingham l’apertura della vendita generale alle 10:00 locali di venerdì 27 novembre 2026 (le 11:00 in Italia). Per le altre tappe, date e orari di vendita vanno verificati con l’organizzatore.
Foto: Julian Kantz
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