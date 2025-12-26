Planet Funk: dopo 25 anni la nuova era è “BLOOOM”. Il nuovo album a gennaio

Uscirà venerdì 16 gennaio BLOOOM, il nuovo album di inediti dei Planet Funk fuori per The Orchard Italia. Il collettivo, tra i nomi più rappresentativi e influenti della scena dance ed elettronica italiana nel mondo, torna con un progetto che rappresenta una vera e propria fioritura artistica, capace di guardare avanti con consapevolezza e slancio.

Nati nel 1999 dall’incontro tra i Souled Out! (Domenico “GG” Canu e Sergio Della Monica) e i Kamasutra (Marco Baroni e Alex Neri), i Planet Funk vantano una carriera solida iniziata con il debutto iconico di Non Zero Sumness nel 2002.

Dalle registrazioni negli Abbey Road Studios alle colonne sonore e agli spot internazionali, la band ha saputo mantenere una cifra sonora unica. Negli ultimi anni, tra singoli di successo come The World’s End e Any Given Day, il collettivo ha dimostrato una vitalità costante. Con BLOOOM, i Planet Funk rilanciano la sfida al mercato globale, celebrando la propria storia e puntando dritti verso ciò che verrà.

planet fun con bloom un anno di nuova energia

L’arrivo di BLOOOM chiude un cerchio creativo durato un anno intero. Il nucleo attuale, composto da Alex Neri (DJ, tastiere, sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, programmazione), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce e chitarra), ha lavorato intensamente tra studio e palcoscenici internazionali per definire una visione sonora ancora più aperta.

Il percorso è iniziato esattamente un anno fa con la pubblicazione di Nights in White Satin, singolo che ha scalato le classifiche radiofoniche. Da quel momento, i Planet Funk hanno continuato a seminare nuovi stimoli grazie a brani come I get a rush e a collaborazioni trasversali che hanno mostrato la loro capacità di dialogare con mondi diversi. Ricordiamo il remix del successo di Alfa e Manu Chao, A me mi piace, e il brano E’ Naturale realizzato insieme a Francesca Michielin.

L’eredità di Sergio e Gigi

In questo nuovo capitolo discografico, la musica si intreccia inevitabilmente con la vita e con la memoria. Il ricordo di Sergio Della Monica e Domenico “Gigi” Canu, colonne portanti e anime fondatrici dei Planet Funk, è parte integrante di BLOOOM.

La loro visione e il loro spirito creativo continuano a essere una radice profonda da cui il gruppo trae forza per esplorare nuove direzioni. L’album non è un lavoro guidato dalla nostalgia, ma una trasformazione di quell’eredità in luce e movimento.