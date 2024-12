Planet Funk: il ritorno con “Nights in White Satin” per celebrare 25 anni di musica

Planet Funk, il collettivo italiano che ha fatto la storia della musica dance ed elettronica, torna con un nuovo singolo intitolato Nights in White Satin.

Disponibile sulle piattaforme digitali e in radio a partire da venerdì 27 dicembre 2024, questo brano è una rilettura in puro stile Planet Funk del celebre classico dei Moody Blues del 1967. Un pezzo che segna il ritorno della band nel panorama musicale internazionale, accompagnato dall’inconfondibile voce di Dan Black.

Il viaggio lungo 25 anni dei Planet Funk

Nati nel 1999 dalla fusione dei gruppi Souled Out! e Kamasutra, i Planet Funk sono una delle realtà più longeve e internazionali della musica elettronica made in Italy. Il loro nome, tratto da un brano di Alex Neri, sintetizza l’essenza di un progetto che unisce talento, sperimentazione e passione.

Grazie alla loro formula di “collettivo”, il gruppo ha conquistato un pubblico globale, dall’Europa agli Stati Uniti, passando per l’America Latina, l’Australia e il Medio Oriente.

Tra i membri attuali troviamo Alex Neri, Marco Baroni, Domenico “GG” Canu, Dan Black e Alex Uhlmann, che hanno portato avanti la tradizione di successi e innovazioni.

Nel 2002, con l’uscita dell’album di debutto Non Zero Sumness, i Planet Funk hanno raggiunto il successo grazie a brani come Chase the Sun, Inside All the People e Who Said. L’album ottiene il disco d’oro e viene premiato agli Italian Music Awards.

Tra i traguardi più importanti, i Planet Funk sono stati l’unica band italiana invitata dalla BBC per una performance live agli storici Abbey Road Studios di Londra. Negli anni successivi, hanno continuato a lasciare il segno con album come The Illogical Consequence (2005), contenente il singolo Stop Me, utilizzato in una campagna pubblicitaria della Coca-Cola, e Static (2006), che include brani inseriti nella colonna sonora del videogioco FIFA 2008.

Nel corso degli anni, i Planet Funk hanno collaborato con artisti di calibro internazionale e legato la loro musica a progetti unici. Nel 2018, la band affronta la perdita di Sergio Della Monica, cofondatore e chitarrista, ma sceglie di proseguire con un rinnovato slancio, presentando nuovi singoli e tour dal vivo.

“Nights in White Satin”: il ritorno nel 2024

Dopo una serie di progetti celebrativi, tra cui il concept album 20:20 per i vent’anni di carriera, i Planet Funk tornano con Nights in White Satin, che rappresenta un ponte tra il passato e il futuro della band. Il brano unisce la potenza vocale di Dan Black al sound elettronico inconfondibile che ha reso la band un’icona globale.

Con questo singolo, i Planet Funk confermano la loro capacità di reinventarsi e affermarsi nel panorama internazionale, pronti a conquistare ancora una volta i dancefloor di tutto il mondo.