Gio Evan, otto teatri per “persone luminose”: il nuovo spettacolo tra musica e poesia
Dal 13 al 22 marzo otto appuntamenti nei teatri italiani per uno spettacolo tra musica, poesia e comicità.
di Oriana Meo (Caporedattore) · (ultimo aggiornamento il )
Gio Evan annuncia il tour teatrale “persone luminose”, in programma a marzo 2027 con otto concerti e spettacoli in altrettante città italiane. Le date partiranno il 13 marzo dal Teatro San Domenico di Crema, scelta come data zero, per concludersi il 22 marzo a Bologna. I biglietti sono già disponibili in prevendita.
Il nuovo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, riunisce musica, poesia, comicità e riflessioni filosofiche. L’annuncio arriva dopo il tour “l’affine del mondo” del 2025 e precede l’uscita del nuovo singolo “gran lavoro”, prevista per il 16 ottobre 2026.
Gio Evan, le date del tour persone luminose 2027
Il calendario comprende otto appuntamenti consecutivi nell’arco di dieci giorni. Dopo la data zero di Crema, Gio Evan sarà a Verona, Milano, Torino, Roma, Firenze, Ancona e Bologna.
|Data
|Città
|Biglietti
|13 mar 2027
|Crema
Teatro San Domenico · Data zero
|Biglietti
|14 mar 2027
|Verona
Teatro Nuovo
|Biglietti
|15 mar 2027
|Milano
Teatro Arcimboldi
|Biglietti
|16 mar 2027
|Torino
Teatro Colosseo
|Biglietti
|18 mar 2027
|Roma
Auditorium Parco della Musica
|Biglietti
|19 mar 2027
|Firenze
Teatro Cartiere Carrara
|Biglietti
|21 mar 2027
|Ancona
Teatro delle Muse
|Biglietti
|22 mar 2027
|Bologna
Teatro Celebrazioni
|Biglietti
Come sarà lo spettacolo persone luminose
“persone luminose” prende avvio da una scena quotidiana: Gio Evan entra in un appartamento e accende la luce. Da quel gesto si sviluppa un percorso teatrale costruito sul rapporto tra luce e buio, con parole e situazioni che cambiano significato durante lo spettacolo.
Il progetto alterna musica, poesia, comicità e filosofia ironica, quattro elementi già presenti nel lavoro dal vivo dell’artista. Il racconto procede attraverso contraddizioni e ribaltamenti di prospettiva, fino a immaginare un dialogo con il buio sul significato della luce.
Dal tour l’affine del mondo al nuovo spettacolo
Nel 2025 Gio Evan ha attraversato venti teatri italiani con “l’affine del mondo”, un tour che, secondo i dati comunicati dall’organizzazione, ha venduto oltre 20mila biglietti.
Il nuovo spettacolo arriva dopo la pubblicazione, a marzo 2026, del libro “La gioia è un duro lavoro” per Feltrinelli e la quinta edizione di Evanland, il festival organizzato ad Assisi, che a luglio ha registrato oltre 5mila presenze in ciascuna delle due giornate.
Il percorso di Gio Evan continua così a muoversi tra scrittura, musica e performance teatrale, senza separare completamente le diverse forme espressive.
Il nuovo singolo gran lavoro esce il 16 ottobre
Prima del tour, il 16 ottobre 2026, Gio Evan pubblicherà “gran lavoro”, nuovo singolo in uscita per LOVASSAI SRL con distribuzione Sony Music.
Il brano si concentra sul percorso necessario per raggiungere un risultato, più che sul risultato stesso. Al centro ci sono la fatica, i tentativi e il lavoro quotidiano su sé stessi, spesso trascurati quando l’attenzione si concentra soltanto sul traguardo.
«Gran lavoro è un brano che parla della costruzione dei risultati, non dei risultati», spiega Gio Evan. «È la fatica del durante, l’impegno del mentre».
Il singolo anticipa quindi il ritorno nei teatri, previsto cinque mesi più tardi con “persone luminose”.
Biglietti e prevendite del tour 2027
I biglietti per le otto date annunciate sono disponibili in prevendita. Nella tabella sono presenti i collegamenti TicketOne ai singoli spettacoli; per la data zero di Crema il pulsante rimanda alla pagina generale dell’artista.
Quanto AMI Gio?
I voti dei lettori fanno la Top 20 di AMI Charts, che esce ogni sabato.
Foto: Danilo D’Auria