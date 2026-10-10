Gio Evan annuncia il tour teatrale “persone luminose”, in programma a marzo 2027 con otto concerti e spettacoli in altrettante città italiane. Le date partiranno il 13 marzo dal Teatro San Domenico di Crema, scelta come data zero, per concludersi il 22 marzo a Bologna. I biglietti sono già disponibili in prevendita.

Il nuovo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, riunisce musica, poesia, comicità e riflessioni filosofiche. L’annuncio arriva dopo il tour “l’affine del mondo” del 2025 e precede l’uscita del nuovo singolo “gran lavoro”, prevista per il 16 ottobre 2026.

Gio Evan, le date del tour persone luminose 2027

Il calendario comprende otto appuntamenti consecutivi nell’arco di dieci giorni. Dopo la data zero di Crema, Gio Evan sarà a Verona, Milano, Torino, Roma, Firenze, Ancona e Bologna.

Gio Evan · persone luminose 2027 Data Città Biglietti 13 mar 2027 Crema

Teatro San Domenico · Data zero Biglietti 14 mar 2027 Verona

Teatro Nuovo Biglietti 15 mar 2027 Milano

Teatro Arcimboldi Biglietti 16 mar 2027 Torino

Teatro Colosseo Biglietti 18 mar 2027 Roma

Auditorium Parco della Musica Biglietti 19 mar 2027 Firenze

Teatro Cartiere Carrara Biglietti 21 mar 2027 Ancona

Teatro delle Muse Biglietti 22 mar 2027 Bologna

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Come sarà lo spettacolo persone luminose

“persone luminose” prende avvio da una scena quotidiana: Gio Evan entra in un appartamento e accende la luce. Da quel gesto si sviluppa un percorso teatrale costruito sul rapporto tra luce e buio, con parole e situazioni che cambiano significato durante lo spettacolo.

Il progetto alterna musica, poesia, comicità e filosofia ironica, quattro elementi già presenti nel lavoro dal vivo dell’artista. Il racconto procede attraverso contraddizioni e ribaltamenti di prospettiva, fino a immaginare un dialogo con il buio sul significato della luce.

Dal tour l’affine del mondo al nuovo spettacolo

Nel 2025 Gio Evan ha attraversato venti teatri italiani con “l’affine del mondo”, un tour che, secondo i dati comunicati dall’organizzazione, ha venduto oltre 20mila biglietti.

Il nuovo spettacolo arriva dopo la pubblicazione, a marzo 2026, del libro “La gioia è un duro lavoro” per Feltrinelli e la quinta edizione di Evanland, il festival organizzato ad Assisi, che a luglio ha registrato oltre 5mila presenze in ciascuna delle due giornate.

Il percorso di Gio Evan continua così a muoversi tra scrittura, musica e performance teatrale, senza separare completamente le diverse forme espressive.

Il nuovo singolo gran lavoro esce il 16 ottobre

Prima del tour, il 16 ottobre 2026, Gio Evan pubblicherà “gran lavoro”, nuovo singolo in uscita per LOVASSAI SRL con distribuzione Sony Music.

Il brano si concentra sul percorso necessario per raggiungere un risultato, più che sul risultato stesso. Al centro ci sono la fatica, i tentativi e il lavoro quotidiano su sé stessi, spesso trascurati quando l’attenzione si concentra soltanto sul traguardo.

«Gran lavoro è un brano che parla della costruzione dei risultati, non dei risultati», spiega Gio Evan. «È la fatica del durante, l’impegno del mentre».

Il singolo anticipa quindi il ritorno nei teatri, previsto cinque mesi più tardi con “persone luminose”.

Biglietti e prevendite del tour 2027

I biglietti per le otto date annunciate sono disponibili in prevendita. Nella tabella sono presenti i collegamenti TicketOne ai singoli spettacoli; per la data zero di Crema il pulsante rimanda alla pagina generale dell’artista.

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Foto: Danilo D’Auria