
“L’eleganza del Mango”, Gio Evan: “Vorrei illuminare il buio di chi c’è intorno”

Nel mentre, cresce l'attesa per l'inizio del tour teatrale L'Affine del Mondo, in partenza il 28 ottobre da Crema

L’intervista a Gio Evan: da Evanland 2025 al nuovo album L’eleganza del Mango, passando per il tour teatrale L’Affine del Mondo.

A quasi due anni di distanza dall’uscita di Ribellissimi, Gio Evan torna con L’eleganza del Mango (LOVASSAI SRL), un Romanzo Musicale che racconta la storia di “un uomo che – spaesato e stremato al suolo di un luogo non conosciuto – si ritrova davanti a un fuoco domato da un’antica entità, che lo guiderà verso la saggezza ultima, quella che permette di farsi vento, fiume, animale, silenzio… ogni cosa“.

Distribuito da ADA Music, il disco è un viaggio sonoro e narrativo che oltrepassa i confini della semplice discografia, intrecciando musica e poesia in un unico flusso, che vede ballad intime e riflessioni profonde alternarsi a momenti più ritmici e luminosi.

“Non voglio fare luce dove è buio, ma mettere a luce il buio, illuminare il buio di chi c’è intorno. Il buio, così come la tristezza, il silenzio e la solitudine sono troppo sottovalutati. In Italia ci sono troppi filtri e troppi tabù”.

Gio Evan cover L'Eleganza del Mango

“l’eleganza del mango”, L’INTERVISTA A gio evan

Durante l’intervista Gio Evan ha risposto a molti quesiti – Cos’è la libertà? Qual è la ricetta della pace? Cosa vuol dire “salvare l’intorno“? – scoprendosi il cuore e ricordandoci che “il viaggio più bello è restare sveglio” (L’universo da fermo).

Ma non è tutto! L’artista ci ha infatti parlato anche della quarta edizione di Evanland, tenutasi il 26 e 27 luglio 2025 ad Assisi:

“Le manifestazioni e gli incontri come Evanland ti fanno capire quanto la gente abbia bisogno di manifestare la purezza, l’essenza. Noi abbiamo costruito Evanland con l’idea di festeggiare la vita e, invece, la vita ha detto: ‘No, c’è troppa festa in giro. Qua noi veniamo a essere verissimi’.

Quindi, se c’è da piangere, si piange; se c’è da consolare qualcuno, si va a consolarlo. Evanland è un luogo dove possiamo permetterci di essere indifesi, perché tutto quello che c’è intorno è lì per proteggerti e non per giudicarti“.

E alla domanda “Evanland ci sarà anche nel 2026?” la risposta è quasi scontata: “Sì, non possiamo più essere fermati“.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo di Gio Evan.

gio evan, “l’affine del mondo”: LE DATE del tour

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour teatrale L’Affine del Mondo, che racconta la storia di un mondo costruito dall’affinità e dalla connessione tra esseri umani, mescolando poesia, fisica quantistica, musica e comicità, per riflettere sull’importanza dell’ascolto e dell’armonia, proponendo un nuovo modo di concepire la vita e le relazioni.

  • 28 ottobre – CREMA, Teatro San Domenico – SOLD OUT
  • 29 ottobre – UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine
  • 30 ottobre – BELLUNO, Teatro Comunale
  • 31 ottobre – TRENTO, Teatro Santa Chiara
  • 6 novembre – ROMA, Auditorium Conciliazione
  • 8 novembre – CESENA, Nuovo Teatro Carisport
  • 9 novembre – MILANO, Teatro Arcimboldi
  • 10 novembre – FIRENZE, Teatro Verdi
  • 11 novembre – GROSSETO, Teatro Moderno
  • 17 novembre -VERONA, Teatro Filarmonico
  • 18 novembre – TORINO, Teatro Colosseo – SOLD OUT
  • 25 novembre – BOLOGNA, Teatro Duse – SOLD OUT
  • 26 novembre – GENOVA, Teatro Ivo Chiesa
  • 29 novembre – SENIGALLIA (AN), Teatro La Fenice
  • 30 novembre – PESCARA, Teatro Massimo
  • 4 dicembre – MANTOVA, Teatro PalaUnical
  • 9 dicembre – NAPOLI, Teatro Acacia
  • 10 dicembre – BARI, Teatroteam
  • 11 dicembre – RENDE (CS), Teatro Garden
  • 12 dicembre – CATANIA, Teatro Metropolitan
  • 13 dicembre – PALERMO, Teatro Golden
  • 2 luglio – BOLOGNA, Parco delle Caserme Rosse | Sequoie Music Park
  • 5 luglio – COLLEGNO (TO), Parco della Certosa | Flowers Festival

Foto di copertina a cura di Danilo Dauria

All Music Italia

