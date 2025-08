Giulia Mei annuncia le nuove date del tour e il gran finale a Milano, a due anni di distanza da “Bandiera”

Dopo la partenza lo scorso 31 maggio al Padova Pride, Giulia Mei annuncia le nuove date dell’Io Della Musica Non Ci Ho Capito Niente tour, con il quale continua a presentare dal vivo il nuovo omonimo album uscito lo scorso 28 marzo 2025.

Gli appuntamenti estivi culmineranno nella data chiave del 23 novembre, dove Giulia Mei si esibirà live a Milano a Santeria Toscana 31, a due anni esatti dall’uscita di Bandiera, il singolo diventato un vero e proprio inno, che l’ha resa celebre in tutta Italia. Questa data si preannuncia una grande festa, in cui non mancheranno ospiti a sorpresa.

Sulla data di Milano, Giulia Mei dichiara: «Questo è uno di quegli annunci che ho sognato di fare per anni. A Milano il concerto sarà una festa per celebrare, insieme alla città che è diventata casa mia, questo momento bellissimo della mia vita e della mia musica».

Lo spettacolo della cantautrice rispecchia perfettamente la natura del suo secondo album Io della musica non ci ho capito niente: un intreccio di mondi sonori che vanno dal cantautorato al pianismo classico e barocco, passando per influenze elettroniche.

Durante il tour, Giulia Mei presenta i brani che l’hanno fatta conoscere in questi anni ma anche e soprattutto le canzoni del nuovo album che contiene i precedenti singoli La Vita È Brutta, H&M e ovviamente Bandiera.

GIULIA MEI, LE DATE DEL TOUR ESTIVO

Prodotto da Sound To Be e Locusta Booking, di seguito le date rimanenti e aggiornate del Io Della Musica Non Ci Ho Capito Niente tour di Giulia Mei:

3 agosto – REALMONTE (AG) – LIGHT BLUE FESTIVAL

7 agosto – LONGOBARDI (CS) – MINESTRA FESTIVAL

8 agosto – RIVELLO (PZ) – POLIFONIE MUSIC FESTIVAL

9 agosto – CORSANO (LE) – CONFINI FEST

12 agosto – POLIZZI GENEROSA (PA) – FESTA IN PIAZZA

13 agosto – FOSDINOVO (MS) – FINO AL CUORE DELLA RIVOLTA //// NUOVA DATA

14 agosto – PETRALIA SOTTANA (PA) – CAMPART FESTIVAL //// NUOVA DATA

21 agosto – CALATAFIMI (TP) – SEGESTA TEATRO FESTIVAL

22 agosto – PALERMO – C/O STAND FLORIO ROOTS SESSION

30 agosto – CAPODARCO (FM) – MUSIKLARENIA //// NUOVA DATA

1 settembre – BIELLA – BOLLE DI MALTO //// NUOVA DATA

4 settembre – PADOVA – RISE FESTIVAL //// NUOVA DATA

12 settembre – BOLOGNA – SUNDONATO //// NUOVA DATA

20 settembre – TONADICO (TN) – SAZ IN TOWN //// NUOVA DATA

3 ottobre – TORINO – TBA //// NUOVA DATA

4 ottobre – FAENZA (RA) – MEI //// NUOVA DATA

5 ottobre – BERGAMO – DRUSO //// NUOVA DATA

23 novembre – MILANO – SANTERIA TOSCANA 31 //// NUOVA DATA

