Giulia Mei racconta “Io della musica non ci ho capito niente”

Dopo il successo del singolo Bandiera, Giulia Mei pubblica il nuovo album Io della musica non ci ho capito niente. Il disco (etichetta Sound To Be – distribuzione ADA & Audioglobe) è disponibile dal 28 marzo 2025 su tutte le piattaforme digitali e in vinile.

L’anno scorso, Giulia Mei è diventata virale sui social con Bandiera, che in poco tempo ha superato i 3 milioni di stream. Il brano ha inoltre vinto il premio della critica a Voci per la libertà – Amnesty International 2024. La cantautrice ha poi pubblicato i singoli H&M e La vita è brutta, primi estratti dal suo nuovo lavoro discografico.

Io della musica non ci ho capito niente è il secondo lavoro in studio di Giulia Mei. A proposito dell’album, l’artista racconta: “Volevo solo fare un disco pieno di vita ordinaria, il diario di una bambina che parla di tutto senza preoccuparsi della forma, senza sovrastrutture, volevo colorare fuori dai bordi, giocare”. E aggiunge: “Questo disco per me è una dichiarazione d’amore al disordine che non mi sono mai concessa per paura, a quella curiosità infantile che non mi ha mai abbandonata, a quel divergere che mi ha fatto sbagliare strada tutte le volte che ho avuto bisogno di liberarmi dalle pressioni esterne della “musica che funziona”. Ma questo disco è dedicato a chi non sa funzionare, se non coi propri unici ingranaggi, e a chi ascolta tutto come se non avesse mai ascoltato niente”.

Il disco, composto da 13 tracce, è stato prodotto insieme a Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo. Vede la partecipazione di Rodrigo D’Erasmo, Anna Castiglia e Mille.

TRACKLIST di “io della musica non ci ho capito niente”

1. IO DELLA MUSICA NON HO CAPITO NIENTE I (con Rodrigo D’Erasmo)

2. BANDIERA

3. DRAMMATURGIA

4. UN TU SCUIDDARI (feat. Anna Castiglia)

5. H&M

6. GENITORI

7. A CASA MI VENIVA

8. LA VITA È BRUTTA

9. MIO PADRE CHE NON ESISTE

10. MOZRAT

11. CARA ALLEGRIA (feat. Mille – solo su vinile)

12. Â PICCIRIDDA MIA

13. IO DELLA MUSICA NON CI HO CAPITO NIENTE II (con Rodrigo D’Erasmo)

Dopo l’uscita del disco, Giulia Mei inizia un tour in tutta Italia. I live, organizzati con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, iniziano il 30 marzo 2025 da Torino.

Giulia mei: live 2025

Ecco qui di seguito le date annunciate:

DOMENICA 30 MARZO, TORINO @ CAP10100

MERCOLEDÌ 2 APRILE, MILANO @ ARCI BELLEZZA

VENERDÌ 4 APRILE, FONTANAFREDDA (PN) @ ASTRO CLUB

SABATO 5 APRILE, VINCI (FI) @ FESTIVAL DELLA GENTILEZZA

DOMENICA 6 APRILE, ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) @ PREVIEW SUNNY PEOPLE

MERCOLEDÌ 9 APRILE, PARMA @ COLONNE 28

VENERDÌ 11 APRILE, TARANTO @ SPAZIOPORTO

SABATO 12 APRILE, CONVERSANO (BA) @ CASA DELLE ARTI

GIOVEDÌ 17 APRILE, PALERMO @ CANDELAI

MERCOLEDÌ 30 APRILE, ROMA @ MONK

SABATO 31 MAGGIO, PADOVA @ PADOVA PRIDE

Il calendario del tour di Giulia Mei è in aggiornamento. Per info, si può visitare il sito https://www.locusta.net/giuliamei

Per scoprire il nuovo album di Giulia Mei, clicca su Continua