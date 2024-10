Giulia Mei: dopo il successo di “Bandiera”, arriva il nuovo singolo “La Vita è Brutta”

Giulia Mei, conosciuta dal grande pubblico dopo la sua partecipazione a X-Factor 2024 con il singolo Bandiera che ha raggiunto oltre un milione di stream e visualizzazioni, torna a far parlare di sé con il nuovo brano La Vita è Brutta.

Disponibile oggi in radio e su tutte le piattaforme il singolo segna un nuovo capitolo musicale per l’artista palermitana.

La Vita è Brutta è un brano che si distingue per un mix di cinismo e ironia, racchiudendo sentimenti contrastanti:

Così cinica da essere sentimentale, così decadente da essere ridicola

come afferma la stessa Giulia. La canzone mescola immagini forti e dissacranti, unendo la complessità musicale di una partita di Bach con l’energia sfrenata di un rave party. Un ritmo che invita a ballare e riflettere allo stesso tempo, trovando la forza di ridere anche quando la vita sembra difficile.

Il brano, prodotto da Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo per Sound To Be/ADA, continua a mostrare la capacità di Giulia Mei di mescolare testi profondi con arrangiamenti ricercati, come già dimostrato in Bandiera che ha ricevuto Premio della Critica a Voci per la Libertà – Amnesty International 2024.

La Vita è Brutta rappresenta una tappa importante nella carriera della cantautrice, che dopo il successo del primo album Diventeremo Adulti e la vittoria del concorso per autori Genova per Voi, continua a stupire con una poetica musicale che sa toccare le corde più intime dell’ascoltatore, senza rinunciare a una vena dissacrante e ironica.

GIULIA MEI – LA VITA È BRUTTA

(Giulia Mei – Alessandro Di Sciullo – Ramiro Levy – Sound To Be – Warner Chappell Music Italiana – Triggger)

Hai voglia di cantare

una canzone triste

di non amore

magari un po’ banale

hai voglia di inseguire

una cassa in quattro

che non ricordi per niente

che il peggio è stato fatto,

hai voglia di sentirti

un po’ più grande

di quello che realmente

nascondi tra le mutande

hai voglia di chiudere gli occhi

e non pensare che pure sta canzone

ti fa cagare.

Ma tu la canti tutta la balli tutta

perchè la vita è brutta, la vita è brutta

ma senti che alla fine un poco ti somiglia

come l’ultimo goccio in fondo alla bottiglia.

E tu la balli tutta la balli tutta

perchè la vita è brutta, la vita è brutta

ma senti che alla fine un poco ti somiglia

come l’ultimo goccio in fondo alla bottiglia

Ho voglia di dimenticare

la tua bocca nucleare

la tua faccia mi fa male

il tuo sorriso, pugni al cuore,

armonizzare il dolore

con un accordo minore

lasciare fare alla musica

il lavoro sporco delle parole,

ci siamo persi detto agli specchi

cerchiamo i pezzi dei nostri occhi

ci vediamo all’idea per l’Apocalisse

tu porta da bere che io porto le casse

E tu la balli tutta la balli tutta

perchè la vita è brutta, la vita è brutta

ma senti che alla fine un poco ti somiglia

come l’ultimo goccio in fondo alla bottiglia

e tu ci balli sopra, ci balli sopra

su questo ritmo triste come l’Europa

come le processioni, come le veline

su questo ritmo marcio fino a che si vive

su questo disco marcio fino a che si vive.