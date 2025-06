Giulia Mei: “Io della musica non ci ho capito niente” è anche un tour. Date e biglietti

GIULIA MEI è tornata dal vivo con il tour estivo “Io della musica non ci ho capito niente”, partito il 31 maggio 2025 da Padova.

Prodotto e distribuito da Locusta Booking, il tour porterà l’artista in tutta Italia con oltre venti date confermate e altre in aggiornamento.

Un viaggio tra elettronica, cantautorato e flusso di coscienza

Il live di Giulia Mei rispecchia perfettamente la natura del suo secondo album: un intreccio di mondi sonori che vanno dal cantautorato al pianismo barocco passando per influenze elettroniche. Sul palco, Giulia (voce, piano e synth) è accompagnata da Vezeve (loopstation, beatbox e synth) e da Dario Marchetti (drums e synth). Il suono live è curato da Vittorio Di Matteo.

Il concerto è pensato come un flusso di coscienza, con momenti strumentali che legano i brani creando una narrazione emotiva, in bilico tra minimalismo e caos.

Giulia Mei commenta così: «Non vedo l’ora di continuare a portare, anche in estate, le canzoni del nuovo album in giro per l’Italia, arrivando anche in provincia. Ho sentito una connessione bellissima col pubblico, per questo sono molto fiduciosa per questo tour estivo che affronterò insieme ai miei compagni di viaggio».

giulia mei, il tour estivo 2025

Durante il tour verranno presentati i brani più amati del repertorio di Giulia Mei e soprattutto quelli del nuovo disco Io della musica non ci ho capito niente, uscito il 28 marzo per Sound To Be e distribuito da ADA & Audioglobe. L’album include i singoli La vita è brutta, H&M e Bandiera, ed è stato realizzato con la produzione di Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo. Tra gli ospiti: Rodrigo D’Erasmo, Anna Castiglia e Mille.

31 maggio – Giulia Mei – Padova Pride – Padova

01 giugno – Giulia Mei – C’è di Peggio c/o Casa del Popolo – Impruneta (FI)

03 giugno – Giulia Mei – Hiroshima Sound Garden – Torino

05 giugno – Giulia Mei – Ateneika – Cagliari

06 giugno – Giulia Mei – Controcorrente S.O.S. – Bisceglie (BT)

13 giugno – Giulia Mei – Festival della Montagna Fiorentina – Londa (FI)

14 giugno – Giulia Mei – W! Festival – Castellone di Suasa (AN)

19 giugno – Giulia Mei – Birrarbia – Asciano (SI)

21 giugno – Giulia Mei – Testaccio Estate – Roma

25 giugno – Giulia Mei – Montagnola Republic – Bologna

26 giugno – Giulia Mei – Immagina Festival dello Sviluppo Sostenibile – Oristano

03 luglio – Giulia Mei – Teatro San Carlo – Napoli

11 luglio – Giulia Mei – Rocka in Musica – Roccamandolfi (IS)

12 luglio – Giulia Mei – La Spezia Pride – La Spezia

19 luglio – Giulia Mei – Ultravox – Firenze

25 luglio – Giulia Mei – Lilith Festival – Genova

25 luglio – Giulia Mei – Riverock – Assisi

27 luglio – Giulia Mei – D’Acord Fest – Lagnasco (CN)

31 luglio – Giulia Mei – Revolution Camp – Paestum (SA)

01 agosto – Giulia Mei – TBA – Messina

03 agosto – Giulia Mei – Light Blue Festival – Realmonte (AG)

07 agosto – Giulia Mei – Minestra Festival – Longobardi (CS)

08 agosto – Giulia Mei – Polifonie Music Festival – Rivello (PZ)

09 agosto – Giulia Mei – Confini Fest – Corsano (LE)

12 agosto – Giulia Mei – Festa in piazza – Polizzi Generosa (PA)

21 agosto – Giulia Mei – Segesta Teatro Festival – Calatafimi (TP)

22 agosto – Giulia Mei – Roots Session c/o Stand Florio – Palermo

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI