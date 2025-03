Fiorella Mannoia annuncia le date estive del tour “Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra”

FIORELLA MANNOIA annuncia le date del tour estivo 2025, “FIORELLA SINFONICA – LIVE CON ORCHESTRA“-

Dopo il grande successo nei teatri, Fiorella Mannoia è pronta a tornare sul palco con nuovi appuntamenti estivi sotto le stelle. Il “Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra”, che ha già incantato il pubblico nei teatri italiani, proseguirà anche in estate con un tour nelle più suggestive location all’aperto della penisola.

L’artista sarà ancora una volta accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Rocco De Bernardis, per regalare ai fan una versione inedita e orchestrale dei suoi più grandi successi.

Fiorella Mannoia tour estivo 2025 e biglietti

I biglietti per le nuove date di Fiorella Mannoia sono già disponibile al link a seguire.

Il tour estivo rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo i successi intramontabili della cantante in un’inedita veste sinfonica, arricchita da straordinari arrangiamenti orchestrali.

Oltre ai classici del suo repertorio, Fiorella eseguirà anche brani più recenti tratti dal suo ultimo album Disobbedire, uscito lo scorso 29 novembre per Oyà/Columbia Records/Sony Music.

“SEMPLICEMENTE FIORELLA” ALLE TERME DI CARACALLA

Oltre al tour orchestrale, Fiorella Mannoia ha annunciato un evento speciale nella sua città: il 3 e 4 giugno alle Terme di Caracalla di Roma tornerà con “Semplicemente Fiorella”, due serate evento che celebrano la sua straordinaria carriera.

Dopo il successo dell’edizione 2024 trasmessa anche in uno speciale in tv, anche quest’anno ospiti speciali e amici dell’artista si alterneranno sul palco, regalando al pubblico duetti inediti e performance esclusive in una delle location più suggestive d’Italia.

CALENDARIO DATE TOUR “FIORELLA SINFONICA – LIVE CON ORCHESTRA”