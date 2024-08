Fiorella Mannoia festeggia i 70 anni di carriera anche su Rai 1. Ospiti e dettagli della serata evento

Se Mediaset promette grandi concerti per la stagione televisiva 2024/2025 (vedi qui) la Rai, in attesa della comunicazione delle date dei Music Awards, risponde con un primo appuntamento, quello con il concerto per i 70 anni di Fiorella Mannoia. Andiamo a scoprire i dettagli e i numerosi ospiti che saliranno sul palco.

I live che verrà trasmesso dalla Rai è il meglio del doppio concerto evento che la Mannoia ha tenuto nei mesi scorsi alle Terme di Caracalla di Roma, serata in cui non solo ha interpretato i suoi più grandi successi, da Come si cambia a Che sia benedetta, ma ho condiviso il palco con tanti colleghi presenti per omaggiare una delle interpreti più stimate della musica italiana.

