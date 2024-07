Musica in tv: Mediaset per la nuova stagione punta sugli speciali di Amici, Vasco Rossi, Annalisa, Laura Pausini e Il Volo

Nella giornata del 16 luglio 2024 Piersilvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset, ha annunciato i palinsesti televisivi della nuova stagione 2024/2025, mesi che vedranno alcuni speciali di Amici condotti da Maria De Filippi e Silvia Toffanin e tanti concerti.

Partiamo proprio dai grandi concerti su Canale 5.

Musica in tv i concerti su mediaset

L’attore Claudio Amendola ci guiderà in un racconto attraverso la musica senza tempo di Vasco Rossi con i live, ben 7 tutti sold out, allo Stadio San Siro. Michelle Hunziker invece sarà alla guida dei docu-concerti su Andrea Bocelli, artista internazionale che quest’anno compie 30 anni di carriera, e sui Pooh.

Tra le novità, nel senso che sarà la prima volta che un suo live arriva sulla rete ammiraglia Mediaset, il concerto di Annalisa ormai sempre più lanciata grazie ai successi lanciata dall’autunno 2022 in poi.

Piersilvio Berlusconi annuncia poi un racconto inedito e di qualità con un docu-concerto sull’artista italiana più premiata al mondo, dal Golden Globe al Grammy Awards, la regina del pop Laura Pausini.

Spazio infine a tre artisti ormai di casa a Mediaset, parliamo del trio tanto amato da Silvio Berlusconi, Il Volo.

Il rinnovo di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone con Mediaset è addirittura biennale con sei prime serate in onda nella primavera 2025 e tre nel 2026 oltre alla conferma del Concerto di Natale.

AMICI, GLI SPECIALI CON MARIA E SILVIA

Come dicevamo in apertura Silvia Toffanin e Maria De Filippi presenteranno in autunno alcuni speciali di Amici (due appuntamenti anche se Piersilvio spera di allungare a tre) per celebrare gli artisti nati e cresciuti grazie al programma.

L’idea di questi speciali è nata da una conversazione tra Maria e Piersilvio stesso:

“Per me una cosa bellissima, è nata questa idea da una conversazione tra me e Maria in cui parlavamo del successo di Amici. Sta scrivendo un pezzo della musica italiana con tutti i talenti scovati. A lei è venuta l’idea di coinvolgere Silvia e di questo io sono felicissimo“.

Con l’uscita della notizia di questi speciali il popolo del web è diviso in quanto si pensa che si darà spazio nuovamente (vedi le edizioni speciali di Amici) solo ai nomi di punta del programma, da Annalisa ad Alessandra Amoroso, da Emma a Irama, da Angelina Mango ai The Kolors, oltre che ai talenti, al momento un po’ in difficoltà dell’ultima edizione (Sarah, Petit, Mida, Holden) e, magari qualche artisti 21co come Alex Wyse, ignorando i tanti talenti che stanno facendo la vera gavetta dopo il programma, realtà spesso citate dalla stessa De Filippi con la frase (“con l’uscita anticipata dal programma non finisce nulla…“).

Già confermato infine il ritorno su Canale 5 per l’estate 2025 del Battiti Live di Radio Norba con alla guida nuovamente Ilary Blasi.