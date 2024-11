“Disobbedire”, Fiorella Mannoia annuncia l’uscita del nuovo disco per celebrare i suoi 70 anni

Fuori da venerdì 29 novembre il nuovo album di Fiorella Mannoia, “Disobbedire“, per Oyà/Sony Music, disponibile in digitale e nei formati fisici CD, vinile nero e in limited edition vinile trasparente autografato con uno speciale editing grafico.

Il disco è composto da nove tracce, inedite e non, che celebrano i 70 anni dell’artista, unendo amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e facendosi portavoce di cause culturali e sociali.

Ad anticipare il progetto i singoli “Mariposa“, che l’artista ha portato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, e “Disobbedire“, uscito a fine settembre, che invita all’autenticità in un mondo che spesso porta a conformarsi.

Nel disco, la cui produzione artistica è curata da Carlo Di Francesco, anche 4 collaborazioni con artisti molto diversi tra loro, sia per genere che per età, per ribadire ancora di più l’universalità dei messaggi contenuti nei brani: troviamo Francesca Michielin e Federica Abbate in “La storia non si deve ripetere“, Piero Pelù in “Dalla parte del torto” e Michele Bravi in “Domani è primavera“.

fiorella mannoia – disobbedire: la tracklist

Di seguito la tracklist completa del disco:

Mariposa Disobbedire Libri Usati Tutta la differenza del mondo Commedia umana La storia non si deve ripetere feat. Francesca Michielin e Federica Abbate Dalla parte del torto feat. Piero Pelù Qualcosa con te Domani è primavera feat. Michele Bravi

Clicca qui per preordinare "Disobbedire", il nuovo disco di Fiorella Mannoia.

Fiorella Sinfonica – Live con orchestra: le date

Dopo il successo del tour estivo, la cantautrice tra novembre e dicembre prosegue i suoi live nei teatri italiani più prestigiosi, che creano un’atmosfera unica, intima e suggestiva.

Qui il calendario completo del nuovo tour di Fiorella Mannoia, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà:

11 novembre Bologna – Europauditorium

13 novembre Parma – Teatro Regio

15 novembre Firenze – Teatro Verdi

16 novembre Firenze – Teatro Verdi

19 novembre Ancona – Teatro Delle Muse

21 novembre Cremona – Teatro Ponchielli

23 novembre Genova – Teatro Carlo Felice

25 novembre Torino – Auditorium del Lingotto

26 novembre Torino – Auditorium del Lingotto

28 novembre Bari – Teatro Petruzzelli

1° dicembre Catania – Teatro Metropolitan

2 dicembre Palermo – Teatro Biondo

4 dicembre Avellino- Teatro Carlo Gesualdo

5 dicembre Roma – Auditorium Parco della Musica

7 dicembre Padova – Gran Teatro Geox

9 dicembre Trento – Auditorium Santa Chiara

10 dicembre Lugano – Palazzo Dei Congressi

12 dicembre Brescia – Teatro Dis_Play

13 dicembre Treviglio (BG)- PalaFacchetti

15 dicembre Saint Vincent (AO)- Palais

19 dicembre Montecatini (PT) – Teatro Verdi

22 dicembre Roma – Auditorium Parco della Musica

