Nel 2025 torna live in versione sinfonica Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia torna in tour nel 2025 con Fiorella Sinfonica – Live con orchestra live con in scaletta i successi del passato ma anche i brani tratti dall’ultimo disco di inediti.

Dopo i live dell’estate 2024 in alcune delle più belle location all’aperto e quelli invernali nei teatri italiani, Fiorella Mannoia è già pronta per ritornare ad esibirsi dal vivo e, per le date del 2025, ha scelto di farlo ancora una volta accompagnata da una grande orchestra nella dimensione a lei più cngenionale, il teatro.

FIORELLA MANNOIA NEL TOUR 2025 una nuova scaletta

Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, Fiorella Mannoia ripercorrerà in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature.

Questa volta troveranno spazio ma in scaletta anche i brani dell’album Disobbedire uscito per Oyà/Columbia Records/Sony Music in occasione dei 70 anni dell’artista.

Fiorella Sinfonica – Live con orchestra è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà.

Ecco il calendario delle date annunciato ad oggi:

2 aprile Padova – Gran Teatro Geox

4 aprile Novara – Teatro Coccia

13 aprile Bari – Teatro Team

15 aprile Messina – Teatro Vittorio Emanuele

16 aprile Ragusa – Teatro Duemila

26 aprile Milano – Teatro degli Arcimboldi

28 aprile Piacenza – Teatro Municipale

3 maggio Firenze – Teatro Verdi

6 maggio Legnano (MI) – Teatro Galleria

8 maggio Trieste – Teatro Rossetti

10 maggio Torino – Teatro Colosseo

12 maggio Genova – Teatro Carlo Felice

17 maggio Bologna – Europauditorium

19 maggio Napoli – Teatro Augusteo





Foto di copertina di Luca Brunetti